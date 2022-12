Die Verbandsgemeinde Landau-Land investiert kommendes Jahr vor allem in die Feuerwehr. Auch eine Schule steht im Fokus. An einer Gebührenerhöhung führt laut VG-Chef Torsten Blank kein Weg vorbei.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Verbandsgemeinde Landau-Land steigt: von derzeit 105,76 Euro auf 146,75 Euro. Dies war eines der Ergebnisse, die Verbandsbürgermeister Torsten Blank (SPD) bei der Vorstellung des Haushalts der Verbandsgemeinde und der Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke vortrug.

Die Verbandsgemeindeumlage bleibt allerdings mit 31,75 Prozent unverändert, sodass die Ortsgemeinde nicht mehr an die VG zu entrichten haben als bisher. Darüber hinaus werden sie laut Blank von den rund 571.000 Euro profitieren, die das Land nach der Reform des kommunalen Finanzausgleiches verteilen wird.

VG-Nebengebäude wird umgenutzt

Um auch die Investitionen im kommenden Jahr stemmen zu können, welche sie sich vorgenommen hat, wird die VG einen Kredit in Höhe von 925.000 Euro vornehmen. Die größten Ausgaben entfallen im Bereich des Personals, 4,6 Millionen Euro werden für 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der VG-Verwaltung kalkuliert, wobei hier zu erwartende Lohnerhöhungen schon berücksichtigt sind.

418.000 Euro sind für die Umnutzung des Nebengebäudes der Verwaltung in der Straße An 44 sowie in die Sanierung des Flachdaches und die Erneuerung der dortigen Beleuchtung vorgesehen. Die Erneuerung der Fenster und der Dachgauben im Neubau der Verwaltung verschlingt 780.000 Euro.

Feuerwehr erhält neues Domizil

590.000 sind für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehren vorgesehen, die Erneuerung der Sirenen in der Verbandsgemeinde schlägt mit 400.000 Euro zu Buche, wobei der Kreis diese Maßnahme mit 264.000 Euro fördert. Für Geräte und Ausstattung der Feuerwehren und die persönliche Schutzausrüstung werden 100.000 Euro aufgewendet. Bei voraussichtlichen Baukosten von einer Million Euro sind für 2023 bereits 300.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes Heuchelheim-Klingen/Göcklingen im Haushalt eingeplant.

Für die Planung der Erweiterung der Grundschule Siebeldingen sieht der Haushalt 100.000 Euro vor. Jeweils 100.000 Euro sind für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes und für die laufende Gewässerunterhaltung vorgesehen. 140.000 Euro fließen in die Renaturierung des Hainbachs in Walsheim. Für die Gesamtaufwendungen im Bereich Tourismus/Regionalmarketing sind 259.400 Euro in den Haushalt einstellt, die jedoch durch die Sonderumlage Tourismus finanziert werden.

Wassergebühren steigen

Im Fokus der Beschlussfassung der Wirtschaftspläne für die VG-Werke stand die Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr von 1,57 Euro auf 1,87 Euro pro Kubikmeter. Für die Kunden bedeutet das Mehrkosten von zwölf Euro pro Person und Jahr bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 40 Kubikmetern. Die Mehrkosten pro Hektar Weinbau und Jahr liegen bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 17 Kubikmetern künftig bei 5,10 Euro. Blank räumte ein, dass die Erhöhung zur Unzeit käme, aber aufgrund von Investitionen in die Infrastruktur und auch wegen des zuletzt geringeren Wasserverbrauchs und damit verbundener geringerer Einnahmen notwendig sei.

In die Erneuerung Ortsnetze werden kommendes Jahr in Ilbesheim 210.000 Euro und in Klingenmünster 50.000 Euro investiert. Die Sanierung der Ortsnetze in den anderen Gemeinden summiert sich auf insgesamt 597.000 Euro. Erkundungsbohrungen für den Tiefbrunnen in Billigheim kosten 300.000 Euro, die Erneuerung der Pumpstation im Hochbehälter Walsheim 143.000 Euro. Für den Anteil der Verbandsgemeinde an den Umbau der Kläranlage Billigheim auf Schlammfaulung und Methangasgewinnung war eine Kreditaufnahme von über drei Millionen Euro notwendig, wobei mit einer Fördersumme von 1,1 Millionen Euro gerechnet wird.