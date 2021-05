Ende März haben der Landkreis SÜW und die Stadt Landau die Bundeswehr wegen der Corona-Pandemie um Hilfe gebeten. Im Krankenhaus in Bad Bergzabern wurde eine Notstation mit sechs Beatmungsgeräten eingerichtet. Nur an Personal hat offenbar niemand gedacht.

In einer leerstehenden Etage im zum Klinikum Landau-Südliche Weinstraße gehörenden Krankenhaus in Bad Bergzabern wurde vom Sanitätsdienst der Bundeswehr eine Intermediate Care Station mit 24 Betten und bis zu zwölf nichtinvasiven Helm-Beatmungsplätzen geliefert. Sechs Beatmungsgeräte stehen zur Verfügung. Natürlich hoffen alle Beteiligten, dass die Notstation für Covid-19-Patienten im Krankenhaus nicht gebraucht wird. Sollte dies aber bei einem Anstieg der schweren Erkrankungen der Fall sein, wird Fachpersonal gebraucht, dass das Klinikum nicht stellen kann. Es muss in diesem Fall ein weiteres Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr gestellt werden.

„Der detaillierte Hilfeleistungsantrag für das notwendige Personal für Bad Bergzabern ist noch nicht gestellt, jedoch vorbereitet“, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße auf Anfrage mit. Sobald sich abzeichne, dass die Station mittelfristig in Betrieb genommen werden müsse, werde der Hilfeleistungsantrag dann durch das Kreisverbindungskommando Landau/Südliche Weinstraße nach Berlin über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf den Weg gebracht. Zustimmen muss dann das Verteidigungsministerium.

SPD-Abgeordnete schalten Minister Spahn ein

Generell sei das Ansinnen, dass das Land, genauer gesagt das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Mainz, und in Folge der zuständige Maximalversorger, also Klinikum Ludwigshafen, die Station in Bad Bergzabern in das Covid-19 Konzept des Krankenhaus-Versorgungsgebiets Rheinpfalz aufnehmen, informiert die Kreisverwaltung. Der Betrieb der Station solle dann durch die Krankenhäuser beziehungsweise das Ministerium in Verbindung mit der Bundeswehr erfolgen. Dies sei unter anderem auch daher notwendig, da es sich nach Mitteilung des Landes um eine Gesundheitslage im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsministeriums handele und nicht um eine Katastrophenschutzlage nach Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz. „Der Katastrophenschutz des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wird dann logistisch und gegebenenfalls mit einigen Kräften des medizinischen Katastrophenschutzes die Kliniken und die Bundeswehr unterstützen“, teilt der Kreis weiter mit.

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler und sein SPD-Parteigenosse Alexander Schweitzer, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Mainzer Landtag, haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Schreiben um Unterstützung für die Inbetriebnahme von Beatmungsplätzen in Bad Bergzabern gebeten. „Unseres Wissens wurde bereits ein Hilfeleistungsantrag für ärztliches Personal gestellt, der von der Bundeswehr abgelehnt wurde“, sagt Schweitzer. Er verweist auf eine Mitteilung der ADD, wonach bereits am 26. März vom Integrierten Stab der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße Hilfeleistung bei der Bundeswehr beantragt hätten. Zur personellen Besetzung der Notfallstation in Bad Bergzabern wurden demnach vier Ärzte, davon zwei Notfallmediziner, und 40 Gesundheits- und Krankenpfleger angefordert. Der Antrag sei vom Gesundheitsministerium befürwortet worden und von der ADD an das Landeskommando weitergegeben worden. Die Bundeswehr habe am 28. März den Antrag abgelehnt.

„Was soll die ganze Aktion?“

„Der Betrieb der Notstation kann nicht aufgenommen werden, weil das Klinikum selbst nicht in der Lage ist, die Beatmungsplätze mit eigenem Personal zu betreiben und die Bundeswehr niemand zur Verfügung stellt“, sagt Schweitzer. „Ich frage mich also, was die ganze Aktion soll. Ich hoffe, das war nicht nur dafür gedacht, dass die Bundeswehr ihr Material in Bad Bergzabern zwischenlagert“, so Schweitzer weiter. Denn dieses Material könne vielleicht an anderer Stelle gebraucht werden.

Spahn hat Verständnis für das Anliegen Hitschlers und Schweitzers geäußert. Gleichwohl erfolge im föderalen Miteinander die Steuerung der Krankenhauskapazitäten auch in der aktuellen Lage durch die Bundesländer. Die von Minister Spahn genannte Option würde bedeuten, „an einem anderen Standort in Rheinland-Pfalz Personal abzuziehen, um es in der Südpfalz einzusetzen. Das ist äußerst problematisch und eigentlich nicht umsetzbar“, meinen Schweitzer und Hitschler.