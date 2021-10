Der pensionierte Lehrer Klaus Eichenlaub aus Herxheim hat seit 2009 rund 10.000 Kilometer zurückgelegt. Seine Füße trugen ihn zu christlichen Pilgerzielen. In seinem neuen Werk „Rom und zurück: Wege in die Welt und zu sich selbst“ nimmt er die Leser mit auf seine letzte Pilgerreise nach Rom. Erworben werden kann es bei Schreibwaren Regina Müller in Herxheim oder online. Die ISBN-Nummer: 978-3-7543-2500-1.