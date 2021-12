Schüler der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben setzen sich nach einer coronabedingten Pause wieder für ein Weihnachtsfest für alle ein und unterstützen die Wunschbaum-Aktion. Auch der Baum in Annweiler sucht noch Paten.

Der Tannenbaum in der VG-Verwaltung Edenkoben hat sich pünktlich zur Adventszeit in einen Weihnachtswunschbaum verwandelt. So gesellen sich zur Weihnachtsdeko Wunschzettel von bedürftigen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Neuntklässler haben das Seniorenheim und die Tafel in Edenkoben besucht und Wunschzettel verteilt, die die Bewohner und Kunden ausfüllen konnten. Donnerstag, 11 Uhr, werden die Schüler die Wunschzettel an den Baum hängen. Danach sind alle Bürger eingeladen, sich einem Wunsch anzunehmen. Der Zettel ist auf dem Geschenk ersichtlich anzubringen. Die Geschenke können bis zum 10. Dezember in der Schule, Weinstraße 133 und Luitpoldstraße 74, im Sekretariat täglich bis 15.30 Uhr abgegeben werden.

Weihnachtswichtel werden auch noch in Annweiler gesucht. Bis zum dritten Advent können Zettel vom Wunschbaum in der Protestantischen Stadtkirche, Kirchgasse 7, genommen und der Wunsch erfüllt werden. Die Kirche ist montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr offen. Die Geschenke können im Gemeindehaus abgegeben werden. Bitte danach unter Telefon 06346 3008878 oder per E-Mail an annette.bernhard@evkirchepfalz.de melden.