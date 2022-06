In diesem Jahr gibt es im Nest auf dem Haus der Gemeinde wieder Storchennachwuchs: Zwei Jungstörche werden von den Storcheneltern liebevoll umsorgt. Am Freitag werden um 19 Uhr durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter der „Aktion Pfalzstorch“ die beiden Jungstörche beringt und die Storchenpatenschaften zugunsten der „Aktion Pfalzstorch“ versteigert. Die Bewirtung am Haus der Gemeinde übernimmt bereits ab 18 Uhr die Fußball-AH.