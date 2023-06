Erstmals hat die Gäugemeinde „In der Gottau“ ein neues Storchennest mit zwei Jungstörchen. Der Nachwuchs soll am Montag, 26. Juni, ab 16 Uhr, von der Aktion Pfalzstorch beringt werden. Dabei kann eine Kinderpatenschaft für einen Jungstorch (50 Euro) übernommen werden. Diese Spende geht an das Storchenzentrum in Bornheim. Die Paten haben einen Namenswunsch für ihren Storch frei und bekommen eine Patenschaftsurkunde. Anmeldungen für eine Patenschaftsübernahme nimmt Ortsbürgermeister Helmut Litty unter Telefon 0160 91311880 bis Sonntag, 25. Juni, entgegen. Bei mehreren Anmeldungen entscheidet das Los vor Ort.