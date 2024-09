Im Niederhorbacher Weingut Fritz Walter geht es neuerdings italienisch zu. Konkret in dem Restaurant, das die Pächterin zu neuem Leben erweckt hat.

Es wundert ein wenig, dass die Walters und Silvana Simmen erst per Zufall den Weg zueinanderfanden, obwohl ihr Weingut in Niederhorbach beziehungsweise die bisherige Arbeitsstätte von Silvana Simmen nicht so weit voneinander entfernt waren.

Familie Walter hat zwar eine Wirtschaft, die im Gastraum und auf der Terrasse rund 80 Sitzplätze vorweist und zudem eine neuwertige Küche beherbergt. Aber nachdem ihr früherer Küchenchef sich beruflich umorientierte und die Suche nach Personal ohnehin nach Corona schwieriger war, machten sie das Restaurant Ende 2022 zu. Die anschließende Suche nach einem Pächter, der dem Objekt neues Leben einhaucht, glückte lange Zeit nicht. Silvana Simmen wiederum, die bereits in einem Weingut als Gastronomin Fuß gefasst hatte, hielt zwar nach eben solch einer Lokalität Ausschau, in der sie ihr Konzept nahtlos weiterentwickeln kann, ohne diese sanieren zu müssen, wusste aber nichts von dem Leerstand bei Walters. Letztlich war es eine Niederhorbacherin, ein Stammgast von Simmen, die beide kannte und vermittelte.