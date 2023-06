Sänger Markus Becker hat ein neues Album veröffentlicht. Zu hören gibt es neu interpretierte Partylieder für Kinder.

Trotz wachsendem Musikmarkt gibt es immer weniger CDs im Handel. Die Gründe hierfür sind bekannt, das liegt vor allem daran, weil man Musik im Internet anhören oder herunterladen kann. Bei Kindermusik aber sehe es anders aus, in dieser Sparte seien Alben nach wie vor beliebt, erklärt Markus Becker.

Auf seiner neuen CD finden sich unter anderem bekannte Lieder wie „Das rote Pferd“, „Hörst Du die Regenwürmer husten“ oder „Der Helikopter“. Sämtliche Songs wurden in Tecklenburg, nahe Osnabrück, in einem Tonstudio mit einem Kinderchor neu aufgenommen. Alte Kinderlieder wie „Alle meine Entchen“ wurden überarbeitet, ihnen wurde zur selben Melodie ein neuer Text verpasst. Entstanden ist am Ende ein Album mit 15 Stücken.

Mit Kinderlieder in den Top 100 gelandet

Grundsätzlich sieht der Südpfälzer in Deutschland Luft nach oben, was Veranstaltungen und Aktivitäten für Kinder betrifft. Länder wie Spanien oder Italien seien uns weit voraus. Seit Rolf Zuckowski, der in den 1980er-Jahren begann, Kinderlieder zu schreiben und zu präsentieren, habe es hierzulande keinen Künstler mehr gegeben, der sich diesem Thema widmete. Diese Lücke hat Markus Becker für sich ausgemacht, welche er mit Unterstützung seiner 25-jährigen Tochter verstärkt füllen möchte.

Das Album, das am Freitag veröffentlicht wird, trägt den Namen „Kinder Partyhits“. Es ist bereits die vierte Produktion für diese Zielgruppe. In die Top 100 der Deutschen Albumcharts hat es der Südpfälzer Künstler bereits geschafft, 2018 kam er mit den Kinderliedern auf der CD „Kattas Welt“ bis auf Platz 29. Auf dem Online-Videoportal Youtube ist darüber hinaus die Rubrik „Markus Becker Kinderlieder“ zu finden.

Auch Auftritte für die ganze Familie seien mittlerweile großer Bestandteil seiner Aktivitäten, berichtet der Gleisweilerer. So gab es in letzter Zeit Veranstaltungen unter anderem in Limburg, Geilenkirchen, und Kassel. „Ich habe meine Freude, wenn Kinder mitsingen, lachen, tanzen und ihren Spaß haben“, sagt der 52-Jährige.

Info

Markus Becker wird am Mittwoch in der Landauer Tanzschule Wienholt auftreten, am 17. Juni ist er beim Kurparkfest in Bad Bergzabern zu erleben. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei.