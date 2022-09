St. Martin will sein Parkraum- und Verkehrsleitsystem fortschreiben. Der Testbetrieb soll jetzt in den Normalbetrieb übergehen. Dabei sollen die Bürger mitmachen. Sie sollen der Verwaltung ihre Erfahrungen und Beobachtungen mitteilen.

Eine Reihe von Maßnahmen wurde bereits umgesetzt beziehungsweise beschlossen: So wurde nach Angaben der Verwaltung unter anderem eine Tempo-30 Zone für den Bereich südlich der Totenkopfstraße inklusive eines Rechts-vor-links Gebots eingerichtet, der Ortskern wird an Samstagen und Sonntagen von 12 bis 19 Uhr gesperrt, und in der Emserstraße sowie in der Mühlstraße läuft eine Einbahnstraßenregelung im Testbetrieb (gilt von der Einmündung Wooggasse bis zur Einlaubstraße nicht). Die Parkleitbeschilderung wurde verbessert, eine aussagekräftige Hinweisbeschilderung an den Ortseinfahrten aufgestellt, und Fahrradständer wurden aufgestellt.

Bürger sollen mitreden

Nun können die Bürger ihre Beobachtungen, Erlebnisse und Erfahrungen schildern, die in die abschließende Entscheidung einfließen sollen. Sie können diese schriftlich übermitteln (E-Mail: ortsgemeinde@sankt-martin.de oder Briefkasten an der Alten Kellerei) oder die Mitglieder der eingerichteten Arbeitsgruppe (Michael Rößler, Stefan Ruzika, Frank Moll, Uwe Rieth, Gundula Berner, Josef Praml und Timo Glaser) ansprechen. Nach Auswertung der Rückmeldungen und einer Beratung im Ortsgemeinderat soll im vierten Quartal 2022 zudem eine Einwohnerversammlung zu der Thematik stattfinden.

Das Konzept sei mit den getroffenen Entscheidungen nicht abgeschlossen, so die Verwaltung. „Wir können nicht alles optimal lösen, aber wir sehen in verschiedenen Bereichen Verbesserungen“, heißt es in dem Aufruf an die Bürger, sich zu beteiligen. Ein gutes Konzept werde stetig fortgeschrieben und weiterentwickelt.