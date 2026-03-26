Die B38 in Ingenheim wird freigeräumt. Im südlichen Teil der Ortsdurchfahrt gilt jetzt nämlich ein Parkverbot. Pendler atmen zwar auf. Doch der Dorffrieden ist nun gestört.

Manche Pendler dürften überrascht darüber sein, wenn sie in Ingenheim schneller vorankommen sollten. Denn üblicherweise müssen sie in der Bergzabener Straße häufig anhalten und anfahren – wegen der wechselseitigen Parkbuchten. Seit Dienstag dürfen die Stellplätze aber nicht mehr genutzt werden, seither gilt dort ein eingeschränktes Halteverbot.

Zuletzt schien es so zu sein, als ob die Gemeinde den Bereich nur stärker in den Blick nehmen würde. Sie hatte dort vorübergehend ein Tempomessgerät montiert, nachdem sich Anwohner über Raser beschwert hatten. Diese würden überwiegend nachts aufs Gaspedal drücken. Man wollte Daten sammeln, um eine Grundlage für einen Austausch zu haben. Tagsüber jedoch gab es ein ganz anderes Problem: Der Verkehr stockte ständig. Durch die neun Stellplätze sind Autofahrer oftmals genötigt, abzubremsen und wieder anzufahren, was Lärm und Abgase erzeugt.

Mehr als 7000 Fahrzeuge – täglich

Dass es bei Parkbuchten selten gut vorangeht, rührt daher, dass einfach viel los ist auf der Straße. Mehr als 7000 Fahrzeuge rollen täglich durch den Ort. Dies wurde schon vor einigen Jahren bei einer Verkehrszählung festgehalten. Die Zahl überrascht nicht. Handelt es sich bei der Bergzabener Straße doch um eine Bundesstraße, die von Landau beziehungsweise dem A65-Zubringer bis nach Bad Bergzabern führt. Und diese mehr als 20 Kilometer lange Fahrbahn verläuft nur durch einen Ort, und das ist Ingenheim. Später führt sie nur noch durch Oberotterbach und den Ortsteil Rechtenbach, wenn es für die Verkehrsteilnehmer weiter nach Weißenburg geht.

Grund für die Änderung der Parksituation ist die Sperrung der L544 bei Barbelroth. Seither wird der Verkehr über Ingenheim umgeleitet. Foto: Ali Reza Houshami

Das letzte Teilstück der Ingenheimer Ortsdurchfahrt, die Bergzabener Straße, ist indes das einzige Nadelöhr auf der B38. Dort spielen sich teils chaotische Szenen ab. So wird teilweise auf den Bürgersteig ausgewichen, um noch irgendwie an den geparkten Autos vorbei- und voranzukommen. Es wird geschimpft und gehupt. Dies schildern auch Bürger. Sie werden nun aber eine ganz neue Situation erleben.

Beigeordneter: „Ordnungsamt war vor Ort“

Die Gemeinde beziehungsweise die Verbandsgemeinde sieht sich zum Parkverbot veranlasst, nachdem das Verkehrsaufkommen aufgrund der aktuellen Sperrung der Landesstraße Richtung Barbelroth noch stärker ist als bisher. Darüber informiert der erste Beigeordnete der Gemeinde, Thomas Hoffmann, auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Das Ordnungsamt hat sich die Situation in der Straße zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeschaut und diese Änderung als notwendig erachtet.“ Weil die besagte Sperrung der L544 noch mehrere Monate andauert, soll die Maßnahme für Abhilfe sorgen.

Die Änderung in der Bergzabener Straße ist noch so frisch, dass links und rechts der Fahrbahn Stellplätze genutzt werden, weshalb Autofahrer noch Slalomfahren müssen. Foto: Ali Reza Houshami

Die Reaktionen werden unterschiedlich ausfallen, ist Hoffmann überzeugt. Er kennt zwar Bürger, die das Verkehrschaos satt haben. Man werde aber den Unmut anderer Dorfbewohner auf sich ziehen. So würden manche die Gefahr sehen, dass sich die Bergzabener Straße trotz der Tempo-30-Regelung zu einer Rennstrecke entwickelt. Schließlich hätten die Parkbuchten den Durchgangsverkehr gedrosselt. Hier habe man bereits mit der Polizei zwecks Kontrollen Rücksprache gehalten. Ihre Kapazitäten seien allerdings aufgrund der stärkeren Präsenz auf der B10-Umleitungsstrecke begrenzt, so Hoffmann.

Parkplatzsituation – ein Dilemma

Die Änderung dürfte zudem Anwohner ärgern, die nicht die Möglichkeit hätten, ihre Fahrzeuge auf ihrem Grundstück abzustellen. Sie müssen nun auf andere Stellplätze ausweichen. Als Alternative fällt Hoffmann nur der alte Kerweplatz ein, der sich an der Hauptstraße befindet, also ein Stück entfernt und oftmals belegt sei.

Die Parksituation – das sei das eigentliche Dilemma, und zwar im gesamten Dorf. Es würden zu viele Wagen draußen auf der Straße abgestellt werden. Dies habe man im Zuge einer Untersuchung erfahren, die die Gemeinde anlässlich ihres Parkraumkonzepts angefordert hatte. Wenn jeder Haushalt eins seiner Fahrzeuge bei sich im Hof abstellen würde, wäre schon sehr geholfen, so Hoffmann.

Wie es weitergeht

Das Parkverbot in der Bergzabener Straße könne allerdings auch dazu dienen, neue Erfahrungen zu sammeln. Denn aufgrund des Parkdrucks und der Raser-Thematik hatte man sich nicht an dieses Feld herangewagt. Obwohl der Landesbetrieb Mobilität (LBM) dazu angeregt hatte, die Parkplatzsituation anzupassen, um einen fließenden Verkehr auf der B38 zu gewährleisten. Diese Aussage hatte die Straßenbaulastträger gegenüber der RHEINPFALZ mitgeteilt, nachdem sie die Test-Ampeln in der Hauptstraße, in Höhe der Kirche, abgebaut hatte. Die Anlagen sollten Fußgängern helfen, die stark befahrene Hauptstraße sicher zu überqueren, wurden aber kaum genutzt, so die Erkenntnis. Die Parksituation dagegen kann nur das Ordnungsamt im Austausch mit der Gemeinde ändern, da sie für den ruhenden Verkehr zuständig ist.