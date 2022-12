Das überarbeitete Park- und Verkehrskonzept für St. Martin soll vom Test- in den Normalbetrieb übergehen. Weitere Nachbesserungen sind in Absprache mit der Ordnungsbehörde und nach Einbeziehung der Gremien möglich.

Zudem soll im Spätjahr 2023 eine erneute Beteiligung der Bürger erfolgen. In einem umfassenden Prozess waren seit 2018 unter Einbeziehung der Öffentlichkeit Maßnahmen ausgearbeitet und beschlossen worden, die teilweise bei einem Testbetrieb erprobt wurden. Eine Tempo-30-Zone wurde für den Bereich südlich der Totenkopfstraße eingerichtet, der Ortskern wurde an Samstagen und Sonntagen von 12 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt und eine Einbahnstraßenregelung in der Emser- und der Mühlstraße erlassen. Weiter gehörte zu den Maßnahmen, aussagekräftige Hinweisschilder an den Ortseinfahrten aufzustellen, die Parkleitbeschilderung zu verbessern und sich mit dem Landesbetrieb Mobilität wegen Maßnahmen in der Totenkopfstraße abzustimmen. Hinzu kommt eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen wie beispielsweise Straßeneinzeichnungen, Nachbeschilderungen, der Einsatz eines Geschwindigkeitsdisplays, die Sperrung von Parkflächen und die Aufstellung von Fahrradständern. Zuletzt wurde die Öffentlichkeit im September 2022 zu Erfahrungswerten während des Testbetriebes befragt. Inhaltlich gab es keine wesentlichen Bedenken.