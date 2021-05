Die Bestattungskultur ist im Wandel, und mit ihr verändern sich die Friedhöfe. Auch in Maikammer werden neue Konzepte entwickelt. Dort ist eine fast komplette Umgestaltung vorgesehen.

Der Friedhof soll nach dem Willen des Ortsgemeinderats in eine parkähnliche Anlage umgestaltet werden, in der die Friedhofswege durch die Neupflanzung von Bäumen wie Alleen wirken. Entstehen soll ein Ort des Miteinanders, aber auch der Ruhe. Die letzte Ruhestätte für die Toten soll also gleichzeitig eine Begegnungsstätte für Hinterbliebene sowie für Besucher sein.

Landschaftsbauer Kurt Garrecht aus Herxheim, der im Juli bereits erste Pläne vorgelegt hatte, wurde im Gemeinderat nun ganz konkret. Die Hauptwege sollen durch Baumpflanzungen besser zur Geltung kommen. Statt der bisher dort dominierenden Birken will Garrecht auf Buchen, Hainbuchen und Roteichen setzen, deren Hauptwurzeln mehr in die Tiefe statt in die Breite gehen. Zudem kommen diese Baumarten mit weniger Wasser aus. Ergänzt wird das Wegenetz durch die Anlage von Sitzmöglichkeiten.

Grabfelder optisch abgrenzen

Mit einer stärkeren Durchgrünung werden einzelne Grabfelder optisch abgegrenzt. Innerhalb der Grabfelder sind kleinkronige Bäume wie Feldahorn, Säuleneichen und Säulenhainbuchen vorgesehen. Bestehende Leerflächen werden überplant und mit Wiesen- und Blumenmischungen eingesät.

Ein Hauptanliegen ist es, den Friedhof barrierefrei zu gestalten. So soll ein Zugang ohne Hindernisse zu jeder einzelnen Grabstätte ermöglicht werden. Damit Rollatoren gut bewegt werden können, wird der bisher in den Zuwegungen liegende Rollkies entfernt und durch einen besser befahrbaren Splittbelag ersetzt.

Rundgang ermöglichen

Wichtig wird es auch sein, die bestehenden Strukturen mit den neuen Vorstellungen zu verbinden. Mittel- bis langfristig ist geplant, die einzelnen Urnenbestattungsformen jeweils einzelnen Bereichen innerhalb des Friedhofes zuzuordnen.

Wege sollen gepflastert und eine Rundgang ermöglicht werden. Auch ein Fahrradständer am Rand des Friedhofes wird gebaut. Der Abfallbereich wird ebenfalls neu konzipiert.

In das Vorhaben investiert die Ortsgemeinde gut 400.000 Euro. Der Beschluss im Gemeinderat fiel einstimmig. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, Zuschüsse beim Land zu beantragen.