Das „Pfälzer Weinfest für Dehäm“, organisiert vom Verein Südliche Weinstraße, kommt am Freitag um 19 Uhr über einen Livestream direkt in die Wohnzimmer Deutschlands. Und dabei muss auch nicht auf regionale Leckereien verzichtet werden.

Die Teilnehmer können für die Online-Veranstaltung speziell zusammengestellte Pakete bestellen, die zu ihnen nach Hause geliefert werden. Innerhalb weniger Tage waren 1000 Genusspakete verkauft, wie der Verein SÜW informiert. Davon gingen rund 300 in die Südpfalz, 700 in den Rest Deutschlands – von München bis Berlin, von Köln bis Passau.

Von dem Verkauf dieser 1000 Pakete spendet der Tourismusverein 5000 Euro über die Plattform lokal.help an Gastronomen und Freizeiteinrichtungen in der Südpfalz, die wegen der Coronakrise in Not sind. Die in Annweiler initiierte Online-Hilfsplattform bietet Betrieben die Möglichkeit, Gutscheine zu verkaufen, damit sie die Zeit der Corona-Beschränkungen besser überstehen. Bisher haben schon 30 Betriebe, die sich bei lokal.help eingetragen haben und die Mitglied im Verein SÜW sind, jeweils 100 Euro erhalten.

Von einem Teil dieser Summe kauft der Verein Gutscheine, um sie unter den „Helden“ der Corona-Krise zu verlosen. Wer seinen persönlichen Helden melden möchte – egal ob Krankenschwester, Altenpfleger, Kassierer oder Paketbote – kann dies auf den Social-Media-Kanälen der Südlichen Weinstraße mit dem Hashtag #heldenweinfestfürdehäm bis zum 17. April tun.

Beim Verein SÜW gibt es seit vergangener Woche keine Pakete mehr. Dafür bietet jetzt die Vinothek Par Terre in Landau drei neue Genusspakete an, jeweils gefüllt mit Getränken, Snacks und Getränkeutensilien: „Pfälzer Dubbes“ kostet 35 Euro, „Fahrerspaß“ 23 Euro und „Schorle und Schnegges“ 23 Euro zuzüglich Versandkosten.

Info