Mit Papiermüll will der Landkreis SÜW auch in Zukunft Geld verdienen. Deshalb soll die Vereinbarung mit dem Dualen System verlängert werden. Aber auch beim neuen Vertrag gilt: Papier ist nicht gleich Papier.

Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft des Kreises SÜW hat die Weichen für die Zukunft gestellt: Für die Verwertung des Papiermülls ab dem Jahr 2024 musste wurde die Verlängerung einer Vereinbarung mit den Dualen Systemen beschlossen.

Dabei geht es laut Mitteilung der Kreisverwaltung um die Grundlagen der Mitbenutzung der Papiertonnen für die Sammlung auch der Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Kartonage (PPK). Diese Vereinbarung sei die Grundlage dafür, dass der Landkreis auch weiterhin von den derzeit hohen Verwertungserlösen für Altpapier profitieren könne, so Landrat Dietmar Seefeldt. Die Vereinbarung ist am 31. Dezember 2021 ausgelaufen. „Der Landkreis will das Angebot zur Verlängerung bei gleichbleibenden Konditionen über die Höhe der Beteiligung annehmen, um sich die vollständige Verwertung des Papiers auf seine Rechnung bei den aktuell sehr profitablen Erlösen noch ein weiteres Jahr zu sichern“, betonte Seefeldt.

„Papier ist nicht gleich Papier“

Werkleiter Rolf Mäckel erklärt: „Papier ist nicht gleich Papier. Die Bürgerinnen und Bürger füllen die Papiertonne mit allen möglichen Abfällen aus Papier.“ Mäckel nennt beispielsweise Druckerzeugnisse, also alle bedruckten Papiere wie Werbeprospekten, Verpackungspapieren und Kartonagen. „Für die Einsammlung und den Transport dieser PPK-Abfälle entstehen Kosten, die vom Kreis an das beauftragte Entsorgungsunternehmen zu bezahlen sind, für die Verwertung des anschließend nach bestimmten Kategorien sortierten Papiers erhält der Landkreis Erlöse, die derzeit die Sammelkosten übersteigen“, erläutert Mäckel. Zudem müssen sich die Dualen Systeme, also der Zusammenschluss der für die Verpackungsentsorgung nach Verpackungsgesetz zuständigen Unternehmen, an den Sammelkosten beteiligen. „Der Grund dafür ist, dass über die Papiertonne auch deren Auftrag, nämlich die Erfassung von Verpackungen, miterledigt wird“, so Mäckel.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Werkausschuss auch die Modalitäten der Ausschreibung für die Restabfallentsorgung ab 2024 beschlossen und für die Erstellung der Jahresberichte für die ehemaligen Deponien Edesheim und Ingenheim das Ingenieurbüro Schirmer beauftragt.