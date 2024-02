Die Herxheimer Realschule plus hatte sich für die Initiative Schule der Zukunft des Landes Rheinland-Pfalz beworben. Nun hat sie an einem Forum in der Kongresshalle in Ingelheim teilgenommen. Die Auszeichnung „Schule der Zukunft“ würdige die Bemühungen, Schule neu zu denken und zukunftsweisende Konzepte für das Lernen von morgen zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung. Für die Herxheimer Realschule plus bilde das digitale Lernen und die Förderung der Zukunftskompetenzen Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität den Schwerpunkt der Entwicklung.

Mitte März startet im Deutschunterricht für eine achte Klasse ein Projekt. Die Schülerinnen und Schüler werden sich mit der Lektüre des Romans „Erebos“ von Ursula Poznanski befassen, der sich mit Themen wie Freundschaft, Verantwortung und den Herausforderungen der digitalen Welt auseinandersetzt. Gleichzeitig werden die Schülerinnen und Schüler an die Methoden des selbstständigen Lernens herangeführt, indem sie den Roman eigenverantwortlich und in ihrem individuellen Lerntempo erarbeiten. Sie lernen, ihre Zeit zu planen, sich Ziele zu setzen und eigenverantwortlich Aufgaben zu erledigen, teilt das Schulzentrum mit.