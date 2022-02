Nach dem Willen der Bürgerliste Gommersheim (BLG) soll in Gommersheim eine Packstation der DHL eingerichtet werden. Der Gemeinderat steht der Idee positiv gegenüber. Hintergrund des BGL-Antrags ist, dass derzeit Waren verstärkt online bestellt werden, weshalb vermehrt Pakete angeliefert werden. Die nächste Postfiliale befindet sich allerdings in Lustadt im Kreis Germersheim. Dort wird es abgegeben, wnn der Empfänger nicht da ist, um ein Paket annehmen zu können. Die Packstation würde auf einer Fläche von drei mal drei Metern aufgestellt werden. Als mögliche Standorte kommen die Westseite der Wiegehalle oder der Schulhof in frage. Die DHL würde die Herstellungs-, Planungs-, Aufbau-, Wartungs- und Reinigungskosten der Station übernehmen. Der Rat wird sich nun mit einer möglichen Umsetzung des Vorhabens befassen.