Die Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße hat sich wieder etwas ausgedacht: Es werden verschiedene Pfälzer Boxen mit Produkten aus der Region gepackt. Enthalten sind Spargel, Weine, Spirituosen, Biere und Spezialitäten aus der Pfalz. Die Boxen können ab sofort bestellt werden.

Die Spargelbox: ein Kilo erntefrischer Spargel vom Martinshof in Steinfeld, dazu ein Kilo Kartoffeln vom Gemüsehandel Theis in Hochstadt sowie rund 250 Gramm Kochschinken von der Metzgerei Treilling in Insheim. Abgerundet wird das Paket mit einem passenden Wein. Die Käufer haben die Auswahl zwischen einer Flasche Sauvignon blanc oder einer Cuvée vom Weingut Fritz Walter in Niederhorbach. Das Paket enthält zusätzlich ein Rezept für eine Sauce Hollandaise von Küchenchef Björn Reuther vom Restaurant Fritz Walter. Preis: 25,90 Euro.

Dann gibt es ein Vatertagspaket: Neben typischen Schorleweinen umfasst die Box zusätzlich einen Liter „Hell“ von der Göcklinger Hausbrauerei, dazu gibt es einen Williams-Christ-Birnenbrand (0,2 Liter) von Pfaffmann’s Schnapsladen in Wollmesheim, ein Paar Pfefferbeißer vom Wildschwein des Landauer Marktbeschickers Rück, sowie einem unzerbrechlichen 0,5-Liter-Dubbebecher mit der Aufschrift „I Love Pfalz“. Das Vatertagspaket gibt es in der Version „Trocken“ mit jeweils einem Liter Riesling vom Weingut Villa Hochdörffer in Nußdorf, Weißburgunder vom Weingut Lergenmüller in Hainfeld und Silvaner vom Weingut Emil Bauer in Nußdorf. Die „halbtrockene“ Variante umfasst jeweils einen Liter Riesling halbtrocken vom Weingut Anselmann in Edesheim, Rosé feinherb vom Weingut Karl-Heinz und Andreas Meyer in Heuchelheim-Klingen und eine Scheurebe lieblich vom Weingut Bourdy in Edesheim. Der Preis: 39,90 Euro.

Bestellungen werden auch per Post verschickt

Zum Muttertagspaket: Für alle, die Ihren Müttern zum Muttertag eine Freude bereiten möchten, gibt es ein Paket bestehend aus einer Flasche „Gänsehaut“-Secco (0,75 Liter) vom Weingut Wambsganss in Nußdorf, einem Löwenzahnlikör (0,1 Liter) vom Wein- und Likörhaus Jung in Venningen, eine kleine Topfrose vom Landauer Marktbeschicker Petite Fleur Blumenhandel Celik, Mandelbüten-Feingebäck vom Bäcker Becker in Edenkoben sowie ein Badesalz Rose von der Steinweilerer Seifenmanufaktur. Preis: 29,90 Euro.

Alle Pakete können in der Taubensuhlstraße 5 in Landau abgeholt werden. Versand ist gegen Aufpreis möglich. Die Pakete kommen in einer Geschenkbox oder im sicheren Versandkarton. Das Spargelpaket wird immer dienstags versendet, damit der Spargel frisch bei den Käufern oder Beschenkten ankommt. Bestellungen nimmt die Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße ab sofort unter Telefon 06341 9687373 oder per E-Mail an info@events-ld-suew.de entgegen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.events-ld-suew.de.