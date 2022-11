Die Südpfälzer Musiker Gerd Kornmann und Andreas Bach, die man durch Auftritte der Mundart-Trash-Kombo Geld et Nelt kennt, bringen zum neunten Mal ihren „Pälzer Werkstatt-Kalänner“ unter die Leute. Judith Hörle haben sie erklärt, warum es bei ihnen auf die inneren Werte ankommt.

Alljährlich beglückt ihr Kalender-Freunde mit skurrilen Weisheiten aus dem Werkstatt-Leben „uff pälzisch“. Geht Sprüchekloppen nur in Mundart richtig gut?

Nidd uhbedingt, awwer de Pälzer Dialekt is äffach noch ä bissel derber un luschdicher. Dodurch kriechen die Schprich zusätzlich noch mehr Wucht. Ach wenn's bekanntermaße jo nie so wärglich derb un bees gemähnt is.

In eurem anderen Leben steht ihr als Musiker auf der Bühne. Gibt’s Parallelen zwischen dem Künstler- und Handwerkerleben oder wie fliegen euch die Ideen für den Kalender zu?

Unsrer Meinung nooch braucht ma in beide Welde ordntlich Kreativität unn Humor. Es gibt nadierlich sowohl im Handwerk wie ach in de Musigg viele Klassiker unn Standards, uff die ma zurickgreifen unn se dann nooch unsre Vorschdellung weider verfeinern. Außerdem hämmer uffjedenfall ach so einiche Weisheite un Schprich am eichene Leib erfahre misse. Dodurch hot sich ä enormie Kollektion ahgsammelt.

In Werkstätten hängen ja klischeeweise eher Kalender leichtbekleideter junger Frauen rum. Können eure Blaumänner-Geschichten denen Konkurrenz machen?

Kornmann: In unserm Fall isses wahrscheinlich besser, dass ma Blaumänner ah hänn. Ma konzentriern uns somit mehr uff die innere Werde sozusaache.

Bach: Schönheit vergeht – Weisheit beschdeht!

Info

Der Jahreskalender 2023 ist in einer Auflage von 750 Stück erschienen. Erhältlich ist er für 7,99 Euro über www.werkstattweisheiten.de und am Stand auf dem Vorweihnachtlichen Erlebnismarkt in Klingenmünster am 19. November. Auch passende Postkarten sind im Angebot.