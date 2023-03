Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie sind oft Jahrhunderte alt und malerisch, aber sie sind auch extrem praktisch: kleine Verbindungswege, sozusagen Trampelpfade der Geschichte. Edenkoben will diesen Schatz des Nahverkehrs per pedes unbedingt erhalten. Das ist keine kleine Herausforderung.

In Edenkoben gibt es, wie in fast allen Dörfern und Städten in Deutschland, kleine Pfade, teils gut begehbar, teils weniger nutzbar, manche eher verschlungen, andere mitunter auch kaum wahrnehmbar. In