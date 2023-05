Von 8. bis 11. Juni wird in Edenkoben wieder Owwergässer Winzerkerwe gefeiert. Von der Innenstadt bis hinauf in die Weinbergslandschaft sorgen Winzerhöfe, Karussells und Kerwestände für eine festliche Atmosphäre. Das verspricht die Stadt in einer Mitteilung. Auf der Festmeile und bei der örtlichen Gastronomie gibt es Sekte, Seccos und Weine der Edenkobener Winzer sowie Cocktails. Dazu gibt es unter anderem typische Pfälzer Gerichte, aber auch hausgemachte Kuchen, Waffeln und Kaffee. Das Fest wird am Donnerstag, 15 Uhr, mit Musik, der Ansprache des Büttels und viel Wein-Adel eröffnet. Die ersten Winzerschoppen sind kostenlos. Am Freitag geht es ohne Programm und am Samstag wieder mit Musik weiter. Am letzten Tag finden der historische Festgottesdienst, das Frühschoppenkonzert sowie der Festumzug statt. Dazu laden die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Das ausführliche Festprogramm gibt es auf der Homepage der Stadt Edenkoben unter www.edenkoben.de.