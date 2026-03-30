Vor jedem Osterfest verwandeln sich Brunnen in farbenfrohe Kunstwerke. Das gelingt aber nur, wenn sich jemand darum kümmert. In der Pfalz gibt es einige schöne Beispiele.

Die Gestaltung des Osterbrunnens ist für die Dörfer von großer Bedeutung. Sie symbolisiert nicht nur den Frühling und die Auferstehung, sondern bringt auch Menschen zusammen. Wenn in Leinsweiler die Osterzeit näher rückt, kommt Thierry Gangloff ins Spiel. Erst durch ihn wurde es nämlich zur Tradition, den aus dem Jahre 1581 stammenden Dorfbrunnen in der Osterzeit farbenfroh zu schmücken. Seit 2005 wird das gemacht.

„Es ist eine eher katholische Tradition in einem protestantischen Dorf“, sagt Gangloff, der seit 2002 in Leinsweiler lebt. Beim Schmücken achte er nicht so streng auf die katholischen Bräuche. Stattdessen bedient er sich des Symbols des Hasen.

Gangloff möchte mit seinen geschmückten Dorfbrunnen eine Geschichte erzählen. Er will die Vorfreude auf Ostern wecken. Gelingen soll das mit seinen Hasenskulpturen. In der Mitte des Dorfbrunnens ist ein Nest. Um zu verdeutlichen, dass Ostern endlich da ist, kommt da hinein ein großes Ei.

Schmuck bis Ende April zu bewundern

Der Steinbildhauermeister hatte ursprünglich die Idee, jedes Jahr einen neuen Hasen aufzustellen. „Das Problem war aber, die Hasen am Brunnen festzumachen“, sagt Gangloff. Heute sind es drei Hasen, die auf Ostern warten. Beim Schmücken des historischen Brunnens greift der Künstler auch auf Gründeko zurück. Bis Ende April soll das Ensemble stehen bleiben, sodass es vor der Hexennacht wieder abgebaut sein wird. An den Bäumen können Kinder bemalte Eier hängen.

Angefangen hat Gangloff mit geflochtenen Hasen aus Rebzweigen. Doch irgendwann sei das zu viel Arbeit gewesen. Mit der Zeit habe er dann auch Kinder aus dem Dorf eingeladen, die dann Eier mitbringen sollten. Gemeinsam wurden die Eier ausgeblasen, anschließend bemalt und an den Baum gehängt. „Mit dem Inhalt vom Ei haben wir dann auch Rührei gemacht“, sagt der Künstler.

Der geschmückte Brunnen ist ein beliebtes Fotomotiv bei Touristen und Einheimischen, weiß Gangloff. Er möchte, dass die Menschen lächeln, wenn sie seinen Brunnen sehen. „Die Leute sollen sich dran erfreuen“, sagt er.

Frauen dekorieren gemeinsam

Auch in Oberotterbach wird der Osterbrauch gepflegt. Wobei dort nicht nur der Brunnen an der Weinstraße geschmückt wird, wie man es üblicherweise aus anderen Gemeinden kennt. Darüber hinaus werden auf den Fahrbahnteilern kleine Hasen aus Holz aufgestellt, die Pendlern verdeutlichen, welches Fest gefeiert wird. „Der Brunnen ist eher für Kinder gedacht“, sagt Annette Beck, die erste Vorsitzende der Landfrauen, die sich in Oberotterbach dafür einsetzen, damit es an Ostern einen Hingucker gibt. Wobei auch die Landfrauenvereine aus anderen Ortschaften es als ihre Verpflichtung ansehen. In Edesheim fühlt sich die Katholische Frauengemeinschaft dafür zuständig.

Seit etwa fünf Jahren wird der Brunnen in Oberotterbach geschmückt. Auch die Dekoration wird selbst gemacht. „Von Hasen bis Hühnern ist alles dabei, es leitet auch in den Frühling ein“, ergänzt die zweite Vereinsvorsitzende, Birgit Seuferle. Sie ist größtenteils für die Deko verantwortlich. Kurz vor Palmsonntag wird dann gemeinsam dekoriert. Dieses Jahr gebe es besonders viele Hasen am Brunnen. „Es ist eine Hasenparade“, sagt Seuferle.

An Gründonnerstag wird dann die ganze Gemeinde an den Brunnen eingeladen, zusammen gegrillt wird auch. „Eine Bratwurst und ein Schoppen gehören da auch dazu“, sagt Annette Beck. Auch die Autos fahren langsamer an ihren Kunstwerke vorbei und hupen, wenn sie die Hasen sehen, so ihre Beobachtung. Ostervorfreude pur eben.