Verärgert waren die Mitglieder der Bürgerinitiative, als sie Mitte Februar von Staatssekretär Andy Becht erfuhren, dass es mit dem Bau der Ortsumgehung Klingenmünster in diesem Jahrzehnt wohl nichts mehr wird. Frustrierend? Ja. Ein Grund zum Aufgeben ist es aber nicht. Allerdings wird die Kritik an den Behörden heftiger.

Generell sei die Verkehrssituation in Klingenmünster „nach Corona“ wieder richtig schlimm. „Die B48 hat viele Schlaglöcher und an den Ortseingängen wird gerast. Aber vom LBM kommt da wenig Unterstützung“, ärgert sich Hans-Peter Bauer, Vorsitzender der 2010 gegründeten Bürgerinitiative Ortsumgehung für Klingenmünster. Bauer saß mit am Tisch, als Andy Becht (FDP), Staatssekretär im Mainzer Wirtschaftsministerium, und Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Speyer (LBM), am 19. Februar in der Klingbachhalle über den Stand des Planfeststellungsverfahrens informierten. Fazit: Im Herbst soll eine Alternativtrasse präsentiert werden. Bei der bisher favorisierten Variante hat man bei den Behörden Bedenken, dass sie das Verwaltungsgericht kippen könnte.

2030 wird der neue Bundesverkehrswegeplan aufgestellt. Der Bund spielt eine entscheidende Rolle, schließlich muss Berlin die Ortsumgehung finanzieren. Ziel sei es, kündigten Becht und Schafft an, bis 2028 die Pläne fertig zu haben, um sie dann nach Berlin zu schicken, damit die Umgehungsstraße unter „vordringlicher Bedarf“ eingestuft werden kann. Danach müsste es ein neues Planfeststellungsverfahren geben, was wieder einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Ein schwerer Schlag für die BI, schließlich wurde schon 2013 ein Planfeststellungsverfahren eröffnet, und eigentlich dachten viele in Klingenmünster und den Nachbargemeinden, dass es bald abgeschlossen werden könnte.

„Großes Vorkommen an Wildkatzen und Dachsen“

„Na ja, so ganz überrascht waren wir von der Entwicklung nicht“, sagt Bauer. „Wir haben geahnt, was da auf uns zukommt, einiges war ja auch schon durchgesickert.“ Wenige Tage nach dem Treffen mit Becht und Schafft hat die BI einen Brief an die Planfeststellungsbehörde in Koblenz geschickt, um Klarheit zu bekommen. Unter anderem hatte Schafft gesagt, dass nach einem Hinweis der Behörde, dass das Verfahren aus dem Jahr 2013 eventuell nicht erfolgreich sein könnte, dieses nicht weiter verfolgt worden sei. Auch gab es angeblich Hinweise auf rechtliche Mängel. Das „unerwartet große Vorkommen an Wildkatzen und Dachsen“ ist hauptverantwortlich dafür, dass eine neue Trasse geprüft werden muss. Die BI wollte wissen, wer die Wildkatzen und Dachse gezählt hat.

Mit dem Antwortschreiben der Planfeststellungsbehörde ist die BI nicht zufrieden. „Es beantwortet unsere Fragen nur rudimentär“, sagt Bauer. Unter anderem wird darauf verwiesen, dass es bereits beim Anhörungsverfahren 2013 Einwände gegen die Straßenplanung gegeben habe, etwa von Naturschutzvereinigungen, Privatleuten und der Oberen Naturschutzbehörde. Darüber wurde auch die BI informiert. „In der Folge wurden entsprechend faunistische Neukartierungen zur Aktualisierung der artenschutzfachlichen Daten beauftragt. Im Zuge dieser Neukartierung wurden unter anderem unerwartet hohe artenschutzrechtlich relevante Populationen von Wildkatzen und Dachsen im Planungsgebiet festgestellt“, informiert Markus Rieder, Leiter der Planfeststellungsbehörde. Er verweist auch darauf, dass die artenschutzrechtliche Alternativprüfung infolge der europäischen und nationalen Naturschutzgesetzgebung zwingend geboten sei.

BI fordert Einblick in Unterlagen

„Wir fühlen uns schon ein bisschen veräppelt“, sagt Bauer. Anfang nächster Woche will die BI einen neuen Brief nach Koblenz schicken und mit Nachdruck Einblick in die Unterlagen fordern. „Man soll uns doch einfach die Unterlagen offen legen“, fordert Bauer. „Wir waren bisher kooperativ. Aber bei der Geheimniskrämerei, die da gemacht wird, bekommt man den Eindruck, dass da etwas faul ist“, ärgert sich Bauer.

Nach den Reaktionen der vergangenen Wochen ist Bauer noch eine grundsätzliche Feststellung wichtig: „Man hat immer den Eindruck, die Ortsumgehung sei für Klingenmünster – das stimmt nicht! Die Ortsumgehung ist für den Verkehr, um dessen Fluss sich der LBM zu kümmern hat. Der meiste Verkehr im Dorf hat mit Klingenmünster nichts zu tun. Wir haben den Eindruck, dass viele Leute das verdrehen.“