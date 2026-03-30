Bei der Diskussion über den Neubau der Grundschule am Insheimer Ortsrand geht es vor allem ums Geld. Aber blutet durch die Verlagerung der Ortskern weiter aus?

Pro: Vernunft statt Nostalgie

In Insheim soll ein neues Grundschulgebäude entstehen. Angesichts knapper Kassen ist dabei nüchternes Rechnen gefragt – nicht Nostalgie. Über zwei mögliche Standorte wird heftig diskutiert. Für einen davon gab es im Rat einen Mehrheitsbeschluss. Eine Bürgerinitiative hat sich formiert. Sie ist damit nicht einverstanden.

Zumindest einen gemeinsamen Nenner gibt es: Der bisherige Schulstandort direkt an der Hauptstraße in der Ortsmitte wird als ungeeignet für einen Neubau angesehen – das hat eine Studie ergeben und ist nachvollziehbar. Beim Neubau im Ortskern wäre mit hohen, kaum kalkulierbaren Kosten zu rechnen. Und: Nur an den Rändern, etwa in der Kandeler Straße oder noch weiter außen beim Sportplatz, lässt sich die Schule in der Größenordnung bauen, die es für die Zukunft braucht.

Ein Problem ist in Insheim auch der Verkehr. Besonders in der Hauptstraße ist es eng und die Lage ist oft angespannt. Nervenzehrende Situationen gehören dort zum Alltag – besonders am Morgen, wenn Elterntaxis unterwegs sind. An den beiden anderen Standorten lässt sich das entzerren. Für den gesamten Ort wäre das sicherer und entspannter.

Die Befürchtung eines „Ausblutens“ der Ortsmitte ist übertrieben, denn ein Ort definiert sich nicht allein durch eine Schule. Vielmehr eröffnen frei werdende Flächen im Zentrum neue Möglichkeiten für Wohnen und Gemeinschaft. Hier ist die Ortsgemeinde gefordert. Der Abschied vom alten Standort mag manchem emotional schwerfallen, doch es sollten weise Entscheidungen, nicht Gefühle den Schulneubau beeinflussen.

Contra: Die Schule im Dorf lassen

Was macht ein Dorf lebenswert? Ein Sportplatz, klar, eine Gastwirtschaft, sicher, und natürlich eine Grundschule mitten im Ort. Gerade eine Schule im Zentrum ist mehr als ein Gebäude, in dem die Kinder das Rechnen und Schreiben lernen. Sie ist ein Quell für die Vitalität einer Gemeinde. Deshalb ist es gleich aus mehreren Gründen falsch, dass in Insheim die Grundschule aus dem Ortskern verschwinden und am Ortsrand neu aufgebaut werden soll.

Seit Jahrzehnten machen sich Politiker Gedanken, wie Ortskerne hier erhalten werden können. Bauen in zweiter Reihe, Dorfläden, das Herrichten von Plätzen – viele Millionen Euro an Fördermitteln sind dafür vor allem in kleine Gemeinden geflossen, damit deren Zentren nicht veröden.

Um das zu verhindern, ist besonders eine Grundschule mittendrin wichtig. Wo Kinder sind, ist das Leben, ist die Zukunft. Wenn sie nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu hören sind, herrscht im Ortskern die Klangkulisse eines Friedhofs. Das ist der mentale Aspekt. Aber es gibt auch einen wirtschaftlichen. Schüler und Eltern kaufen vor oder nach der Schule vielleicht auch nebenan beim Bäcker ein.

Die Entscheidung, ob eine Schule im Ort bleibt oder nicht, lässt sich weder über Kosten noch irgendwelchen Verwaltungsvorschriften klären. Es ist eine politische Frage: Was macht ein Dorf lebenswert? Und wer klar sieht, erkennt: Man muss nicht nur die Kirche in der Dorfmitte lassen, sondern auch die Schule. Sonst verwelkt das Leben dort – auch in Insheim.