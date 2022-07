In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen liebevolle und sehenswerte Ortsporträts. Ein Beitrag über die Schlossstraße in Kirrweiler läuft am 28. Juli, ab 18.45 Uhr innerhalb der Landesschau Rheinland-Pfalz.

Rund 2100 Menschen sind in Kirrweiler zu Hause. Im Ort finden sich einige sehenswerte Bauwerke, etwa das barocke Rathaus, das 1725 errichtet wurde. Ein paar Meter weiter – und einige Jahre älter – ragt die Pfarrkirche Kreuzerhöhung in den Himmel.

Vis-à-vis beginnt die Schlossstraße, eine recht kurze, U-förmige Gasse. Sie erinnert an ein Wasserschloss, das hier einst gestanden hat. Es diente den Fürstbischöfen von Speyer als Sommerresidenz. In den Wirren der Französischen Revolution wurde es zerstört und abgerissen. Doch der fürstbischöfliche Zehntkeller hat die Zeit überdauert. Er stammt aus dem Jahr 1505 und diente den Bürgern in Kriegszeiten als Zufluchtsort. Der Keller gehört zum Weingut Schlössel – nur ein Weingut von mehreren, die es in der Schlossstraße gibt.

Im Betrieb gegenüber fand jahrzehntelang das Weinfest statt. Eigens dafür wurde im Kelterhaus eine Empore errichtet, auf der das Orchester saß und nächtelang aufspielte. Das ist zwar Geschichte, aber das Kelterhaus versprüht bis heute einen nostalgischen Charme.

Vorgestellt wird auch das Weingut Schwaab, das schon zehnmal Staatsehrenpreise bekommen hat. Ein weiterer Winzer in der Schlossstraße hat nicht nur ein Faible für guten Rebensaft, sondern auch eine kreative Ader. Wer in seinen Hof kommt, betritt eine ganz eigene Welt mit teils skurrilen Plastiken und Skulpturen. Da findet sich zum Beispiel eine Art „Einhorn-Pferd“ und die lebensgroße Figur eines Kirrweilerer „Originals“. Ob dieser noch lebende Herr etwas von seinem Doppelgänger weiß?