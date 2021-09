Hausbesitzer in Siebeldingen werden künftig bei Umbauten, Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in oder an ihrem Gebäude sparen. Möglicht macht das die Sanierungssatzung, die der Gemeinderat beschlossen hat. Dadurch können verschiedene Projekte steuerlich abgeschrieben werden. Ortsbürgermeister Peter Klein sagt: „Wir als Gemeinde haben da erstmal nichts davon, im Gegenteil, wir müssen erst einmal Geld investieren.“ Langfristig sollen sich die Ausgaben aber auszahlen. „Dann nämlich, wenn die Hausbesitzer ihre Häuser herrichten lassen und damit der Ortskern ein schöneres Bild bekommt.“