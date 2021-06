Der Ortskern von St. Martin wird jetzt an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zwischen 12 und 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Regelung gilt zunächst nur testweise. Sollte sich die Maßnahme bewähren, wird die Sperrung an den Wochenenden und Feiertagen dauerhaft eingerichtet.

Im Dezember 2020 hatte der Gemeinderat beschlossen, an diesen Tagen zwischen 12 und 19 Uhr keine Einfahrt in den Ortskern mehr zu ermöglichen. Zuvor hatte die Sperrung nur an Samstagen gegolten. Am vorvergangenen Wochenende wurde der aktuelle Beschluss zum ersten Mal umgesetzt. Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ, wegen der engen Gassen im Zentrum habe es immer wieder Verkehrsprobleme gegeben. Weil der starke Tages- zum Übernachtungstourismus hinzukomme, habe die Gemeinde nachjustieren müssen.

Im Gemeinderat berichtete Glaser von insgesamt sechs Rückmeldungen, dass die Sperrung nicht zweckmäßig sei. Deshalb werde im Bereich der Lärchengasse nun nachgebessert, und die Sperrung an der östlichen Einfahrt werde gestrichen. Zusätzlich zum „Durchfahrtsverbot – Anwohner frei“ soll ein Sackgassen-Schild installiert werden, das nur an den Wochenenden und Feiertagen sichtbar sein soll. Die restlichen Maßnahmen sollen umgesetzt werden, sobald die entsprechenden Schilder geliefert worden sind. Während des Testbetriebes können jederzeit Verbesserungsvorschläge eingebracht werden.