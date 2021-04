Kirrweiler hat eine große Vergangenheit als Oberamt im Hochstift Speyer und als Sommerresidenz der Fürstbischöfe. Jetzt haben der Genealoge Günter Schäfer und seine Co-Autorin Martina Stöckl außerdem ein Ortsfamilienbuch vorgelegt.

Fürstbischöfliche Beamte, ein Kurpfälzer Kanzler, ein Konzilsvater, bedeutende Orgelbauer, Glockengießer, Altarbauer – der kleine Weinort Kirrweiler ist genealogisch verbunden mit der großen weiten Welt. Die Vergangenheit als Oberamt und Residenz im Hochstift Speyer wirkte sich auch aus auf die Bewohner. Der befestigte Marktflecken wirkte anziehend auf Zuwanderer. Nicht zuletzt gab es in Kirrweiler auch eine stattliche jüdische Gemeinde, von der heute noch Synagoge, Mikwe und jüdischer Friedhof vorhanden sind.

Altbürgermeister und Ehrenbürger Wolfgang Roth brachte die Ortschronik der Gemeinde heraus beziehungsweise führte sie weiter, Kirrweilers amtierender Ortschef Rolf Metzger initiierte touristische Maßnahmen mit historischem Bezug wie den Blücher-Rundweg. Was zur Abrundung noch fehlte, war die Geschichte der Dorfbewohner.

Daten in USA ausgewertet

Der Genealoge Günter Schäfer hat jetzt dem St. Martiner und dem Maikammerer Ortsfamilienbuch jenes von Kirrweiler folgen lassen. Wie schon beim Maikammerer Projekt wurde er unterstützt von Martina Stöckl. Die ehemalige Maikammererin lebt seit Jahren in den USA und wertete über den „großen Teich“ hinweg Dateien aus.

Eigentlich sollte die offizielle Vorstellung des Ortsfamilienbuchs am letzten Advent vergangenen Jahres stattfinden. Aus Rücksicht auf Stöckls Reisepläne hatte man den Termin auf das Frühjahr verschoben – dann kam der Corona-Lockdown. Inzwischen häufen sich An- und Nachfragen – und Günter Schäfer arbeitet bereits am nächsten Werk, dieses Mal für die Stadt Neustadt. Um die Kirrweilerer nicht noch länger warten zu lassen, sind sich Herausgeber und Ortschef einig: Rechtzeitig vor Weihnachten soll das Ortsfamilienbuch endlich erhältlich sein.

Basis für Familienforschung

Das Ortsfamilienbuch dient unter anderem als Basis für eigene Familienforschung, was das Beispiel des Schreiners Josef Riedel zeigt. Das Ortsfamilienbuch verweist auf dessen Herkunft, die niederschlesische Grafschaft Glatz. Und die Glatzer Riedel sind bestens erforscht, handelt es sich doch um Nachfahren deutscher „Lokatoren“, eine Art von Grundstückvermittlern bei der Besiedelung des Ostens im Mittelalter. Der in Kirrweiler geschlossenen Ehe Josef Riedels mit der Einheimischen Anna Maria Bernhard entstammte eine Tochter, Elisabeth (verheiratet Oberhofer), mit zahlreichen Nachkommen in Kirrweiler.

Personendaten von anno 1616 bis zum Zweiten Weltkrieg sind erfasst worden. Einheimische halfen, das Werk mit alten Fotografien zu bebildern. Helfer vor Ort waren vor allem Kirrweilers Ortshistoriker Fritz Roth und Leo Wolf. Fotografiert wurden alle Häuser im alten Ortskern, im Ortsfamilienbuch gekennzeichnet als Wohnplätze der früheren Bewohner.

Ergänzt sind die Ortsfamilien noch um Beiträge über Persönlichkeiten, wie den in Kirrweiler geborenen Kurpfälzer Kanzler Florenz von Venningen, oder am Ort wirkende sakrale Kunsthandwerker wie den Orgelbauer Seuffert, den Altarbauer Matt oder den Glockengießer Speck.

Info

Wer das Kirrweilerer Ortsfamilienbuch (Kosten: 65 Euro) kaufen möchte, kann es bis spätestens 10. November im i-Punkt Kirrweiler vorbestellen, Tel.: 06321-5079 oder direkt beim Herausgeber Günter Schäfer, Tel. 06235-4552279.