Ziemlich irritiert war Ortsbürgermeister Pascal Braun bei der letzten Sitzung des Gemeinderats Gossersweiler-Stein in diesem Jahr. Von 16 Ratsmitgliedern waren nur neun gekommen, der Ortschef mit einberechnet. Auch nach 15 Minuten Wartezeit tauchte niemand mehr auf, obwohl sich bis zu diesem Zeitpunkt keiner abgemeldet hatte. Braun und die anwesenden Räte sahen sich nicht in der Lage, die Sitzung abzuhalten, da sie nicht beschlussfähig waren. So war nach dem Beginn auch gleich wieder Schluss, berichtet der Ortsbürgermeister verstimmt. Und fügt hinzu, die Betroffenen sollten sich über ihr Ehrenamt bewusst sein – nicht nur über die Rechte, sondern auch über die Wahrnehmung der Pflichten. Ebenso ihrer Pflicht gegenüber den anwesenden Räte, die sich diese letzte Sitzung in ihre Terminkalender geschrieben hatten und pünktlich erschienen waren. Zur nächsten Sitzung im Januar empfiehlt er allen Mitgliedern des Gremiums zu erscheinen. Braun kündigt zudem eine längere Sitzungszeit als gedacht an, da die Tagesordnungen von zwei Sitzungen in einer abgehalten werden würden. Der genaue Termin des Treffens würde noch bekanntgegeben. Das Fazit des Ortsbürgermeisters: Die Anwesenden hatten mehr von der gesponsorten Pizza.