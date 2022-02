Mit dem Erlass einer Gestaltungssatzung hatte der Gemeinderat eine inhaltlich übereinstimmende, formell jedoch eine eher seltene Entscheidung zu treffen. Wobei, entscheiden konnte der Rat eigentlich nicht.

Da ausnahmslos alle Ranschbacher Ratsmitglieder von der Satzung betroffen sind und damit in jedem Fall Sonderinteresse besteht, oblag es dem für diesen Tagesordnungspunkt eingesetzten Beauftragten der Verbandsgemeinde Landau-Land, dem geschäftsführenden Beamten Schwamm Joachim, die Entscheidung über den Erlass einer Gestaltungssatzung für den gesamten Ort auf den Weg zu bringen.

Ranschbach möchte das typische, historisch entstandene Ortsbild in seinen Grundzügen erhalten. Mit dem Erlass einer Gestaltungssatzung wird vorgeschrieben, dass sich Neubauten und bauliche Veränderungen an bestehenden Gebäuden, beispielsweise bei der Dachform, in das Straßen- und Ortsbild einfügen. Die gestalterische Individualität soll Dabei jedoch nicht verloren gehen.

Im Verlauf der Sitzung fasste der Gemeinderat außerdem den Grundsatzbeschluss, über die Ausweisung des gesamten Ortes als Sanierungsgebiet. Die Verwaltung wurde außerdem beauftragt, die entsprechenden Förderanträge zu stellen.