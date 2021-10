In Annweilers Stadtteil Bindersbach ist es auf den schmalen Straßen für Fußgänger zu gefährlich geworden. Das empfinden die Einwohner, wie laut Ortsvorsteher Dieter Götten im Ortsbeirat berichtet wurde. Zudem würden geparkte Autos die Sichtverhältnisse in einzelnen Straßen einschränken. Der Ortsbeirat hat sich deshalb entschlossen, Abhilfe zu schaffen, indem er als erste Änderung die Anebosstraße ab der Ortsfahrt und einen Teil der Kurhausstraße zur Tempo-30-Zone erklären möchte. Die Aussichten, dass die Temporeduzierung genehmigt wird, halte die Verbandsgemeinde allerdings für gering, wie Götten berichtet. Die Ortsdurchfahrt ist nämlich eine Kreisstraße, für die solche Änderungen nur in bestimmten Fällen bewilligt werden. Der Beirat will mit einer Empfehlung an den Stadtrat dennoch an seinem Entschluss festhalten.