Ungern erinnern sich die Einwohner von Annweilers Stadtteil Sarnstall an die schlimmen Sommermonate, als sie von kaum noch ertragbarem Verkehrslärm geplagt wurden. Wegen der wochenlangen Sperrung der B10 schleppte sich der Autoverkehr bis in die Nächte hinein durch ihre enge Ortsstraße. Vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) fühlten sie sich im Stich gelassen. Das will der Ortsbeirat künftig verhindern.

Nicht selten blieben die Autos stecken, weil einander begegnende Lkw nicht mehr ausweichen konnten. Die Durchfahrt für den Transit-Schwerlastverkehr war untersagt, woran sich etliche