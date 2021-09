Ortsbürgermeister Daniel Köbler legt zum 30. September sein Amt nieder. Das bestätigt er auf RHEINPFALZ-Anfrage. Was sind die Gründe?

Daniel Köbler hatte erst vor drei Jahren den Weg in die Kommunalpolitik gefunden. „Ich hatte damals mit dem Gedanken gespielt, mich im Gemeinderat zu engagieren“, berichtet Köbler. Als im Februar 2018 aber der Posten des Ortsbürgermeisters überraschenderweise frei wurde, warf er als einziger Kandidat seinen Hut in den Ring und wurde gewählt. Bei der Kommunalwahl 2019 wurde er in seinem Amt bestätigt. Nun zieht er sich aus privaten Gründen zurück.

Diesen Entschluss hat Köbler zwar jetzt gefasst, er habe aber schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken gespielt, das Zepter vor der nächsten Kommunalwahl abzugeben. „Ich kann leider nicht mehr die Energie reinstecken und die Zeit aufbringen, um das Amt so auszufüllen, wie ich es möchte und wie es auch sein muss“, sagt Köbler. Der erste Beigeordnete Michael Diehl wird die Amtsgeschäfte vorübergehend führen. Köbler kündigt an: „Es wird eine ordentliche Übergabe geben. Und auch nach dem 30. September werde ich bei Bedarf noch greifbar sein.“

Findet sich ein Nachfolger?

Zum weiteren Vorgehen sagt Diehl: „Sofern sich ein Kandidat findet, dürfte es im Januar zur Wahl kommen.“ Die Entscheidung von Köbler zeige allerdings, wie zeitintensiv die Tätigkeit eines Ortsbürgermeisters sei. Es sei eine besondere Herausforderung, das Ehrenamt zusätzlich zum Privat- beziehungsweise Berufsleben auszuüben.

Köbler ist bereits der dritte Ortschef des aktuell 607 Einwohner zählenden Dorfes, der sich seit dem Ausscheiden des langjährigen Ortsbürgermeisters Franz Seiller vorzeitig zurückzieht.

Als Seiller 2009 nach 20 Jahren als umtriebiger Ortsbürgermeister nicht mehr zur Wahl antrat, fand sich zunächst kein Nachfolger. Ratsmitglied und Beigeordneter Bernhard Spiegel ließ sich dann ab Juni 2010 in die Pflicht nehmen, trat jedoch aus beruflichen und privaten Gründen 2014 nicht mehr zur Wiederwahl an. Weil sich wieder kein Nachfolge-Kandidat fand, bewarb sich nach monatelanger Suche Manuel Spiegel erfolgreich darum, die Geschicke der Gemeinde zu lenken. Das tat er von November 2014 bis Februar 2018. Beruf und Familie forderten auch ihn so sehr, dass er die Amtsgeschäfte vor Ende der Legislaturperiode abgab.