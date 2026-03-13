Seit 17 Jahren ist Helmut Litty Ortsbürgermeister in Altdorf. Bald ist Schluss mit diesem Ehrenamt. Er wird sich vorzeitig aus der Lokalpolitik verabschieden.

Mit Helmut Litty wird demnächst wieder ein Südpfälzer Lokalpolitiker abtreten, der sein Dorf so lange mitgestaltet wie nur wenige Gemeinderatsmitglieder vor ihm. Seit mehr als 30 Jahren ist der Altdorfer kommunalpolitisch aktiv, drei Legislaturperioden erlebte er als Ortsbürgermeister in der Gäugemeinde. Die vierte aber wird er nicht mehr voll machen. Denn Litty wird zum 31. August vorzeitig den vordersten Platz im Gemeindevorstand freimachen.

Litty hatte sich eigentlich schon vor der Kommunalwahl 2024 festgelegt, nicht mehr zu kandidieren. Doch weil sich niemand fand, der seine Aufgabe übernehmen wollte, ging es für ihn in die Verlängerung. Es war sozusagen ein letzter Gefallen, den er seiner Heimatgemeinde machen konnte. Er wollte in der laufenden Amtsperiode so lange die Geschicke der Gäugemeinde weiterführen, bis sich jemand bereit fühlt, in seine Fußstapfen zu treten.

Nur ein Ortschef aus dem Kreis SÜW ist älter

Aus gesundheitlichen Gründen sei der Zeitpunkt nun gekommen, dass er sich endgültig zur Ruhe setzen möchte. Jedenfalls, was sein Ehrenamt betrifft. Auch wenn er „auf dem Papier“ seit neun Jahren schon Rentner ist, gehe er seiner Arbeit als Winzer mit der gleichen Leidenschaft nach. Mit seinen 74 Jahren gehört er zu den ältesten noch aktiven Ortsbürgermeistern im Landkreis Südliche Weinstraße. Älter ist nur Hans-Peter Carius aus Münchweiler, er ist Jahrgang 1950.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung festgelegt, wann der Nachfolger gewählt wird. Und zwar wurde der 25. Oktober als Termin ausgewählt, eine mögliche Stichwahl wäre dann am 8. November. Litty weiß aktuell noch von keiner Kandidatur. Das wundere ihn nicht, müssen die Bewerber doch erst in einem halben Jahr feststehen. Zumal er davon ausgehen, dass sich auch „auf den letzten Drücker“ noch Interessierte melden werden. Nach seinem Abschied werde die erste Beigeordnete Vienna Grüner die Geschicke der Gemeinde lenken, bis sein Amt wieder besetzt sei.