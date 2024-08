Dieter Broll möchte Ortsbürgermeister von Dernbach werden. Nachdem die Kommunalwahl am 9. Juni zu keiner Neubesetzung des Amtes führte, ist für den 15. September eine neue Wahl angesetzt. Für diese kandidiert nun der 60-Jährige.

Die Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni in der kleinen Waldgemeinde lief einigermaßen kurios ab. Der einzige Kandidat für das Amt, Daniel Hatscher, hatte 64,7 Prozent Nein-Stimmen erhalten und war damit nicht gewählt. Das Votum lag wohl aber auch darin begründet, dass er bereits kurz nach der Zulassung seiner Kandidatur einen Rückzieher gemacht und dies auch öffentlich kundgetan hatte. Formal musste die Wahl aber trotzdem abgehalten werden. Hätte sich für eine Wiederholungswahl kein Kandidat gefunden, hätte der Gemeinderat einen neuen Ortsbürgermeister aus seinen Reihen gewählt. Wenn sich auch dann niemand bereit erklärt hätte, müsste ein Vertreter der Verbandsgemeinde-Verwaltung die Amtsgeschäfte für das Dorf übernehmen.

Beides habe er vermeiden wollen, begründet Dieter Broll seinen Entschluss, nun seinen Hut in den Ring geworfen zu haben. Die Bürger sollten die Wahl haben und nicht der Rat jemanden bestimmen, findet er. Und auch eine Lösung, bei der man jemand Auswärtigen gestellt bekommt, sei nicht gerade gut für ein Dorf. Broll ist gebürtiger Dernbacher und politischer Quereinsteiger, er war bisher noch nicht in Gremien oder Parteien tätig. Sein ganzes Berufsleben war er bei Mercedes Benz beschäftigt – von der Ausbildung zum Betriebsschlosser mit späterem Meisterabschluss bis zu seiner Tätigkeit als Verpackungsingenieur, die er 44 Jahre lang ausführte. Broll beschreibt sich als „motiviert, innovativ, aktiv und teamfähig“. Gemeinsam mit dem Gemeinderat möchte er die Zukunft der Gemeinde angehen – unter dem Motto „Veränderung braucht Mut“. Sein Wahlvorschlag wurde am 1. August zugelassen.

Wahlen in Waldrohrbach und Sarnstall

Auch zwei weitere Orte in der Verbandsgemeinde Annweiler sind noch führungslos. Für die Kommunalwahl am 9. Juni hatte sich in Waldrohrbach kein Kandidat für das Ortsbürgermeisteramt gemeldet. Ebenso wurde in dem Annweilerer Stadtdorf Sarnstall kein Wahlvorschlag für den Ortsvorsteherposten eingereicht. In beiden Gemeinden führen die Amtsinhaber die Geschäfte kommissarisch weiter. Nachdem die ursprüngliche Wahl entfallen ist, werden nun die Ortsgremien die neue Gemeindespitze wählen. Dies passiert jeweils in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats beziehungsweise Ortsbeirats. Diese ist in Waldrohrbach am Montag, 26. August, und in Sarnstall am Dienstag, 27. August, jeweils 18.30 Uhr.