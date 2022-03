Die Gemeinde Hainfeld will das Tempo-30-Limit, das bisher in der Weinstraße gilt, auf die Landauer Straße bis zum Ortsausgang nach Flemlingen ausweiten. Aktuell endet die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Weinstraße an der Einmündung zur Völkerstraße. Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer hat die Ausweitung zwar zunächst abgelehnt. Eine Möglichkeit könnte sich aber ergeben, wenn ein Lärmschutzgutachten zu dem Ergebnis kommt, dass der durch eine Geschwindigkeit von mehr als 30 Stundenkilometern verursachte Lärm zu einer hohen Belastung für die Anwohner führt. Ein solches Gutachten hat der Rat nun in Auftrag gegeben.