4435 Bewertungen haben Bürger in der zweiten Runde der Online-Beteiligung zum Radverkehrskonzept eingereicht und gezeigt, welche Vorhaben sie für besonders wichtig halten.

Bei einem Workshop in Birkweiler präsentierte die Frankfurter Planungsgesellschaft RV-K kürzlich die Ergebnisse. Es waren Vertreter aller Verbands- und Ortsgemeinden im Landkreis SÜW eingeladen. Ziel war eine Diskussion über den aktuellen Stand des Konzepts samt Auswertung der jüngsten Online-Umfrage. Je Verbandsgemeinde wurde die von RV-K vorgenommene Priorisierung der Maßnahmen anhand von Plänen präsentiert. Die Kommunen konnten Fragen dazu stellen und ihre Ortskenntnisse einbringen, um letzte Anpassungsvorschläge für das Radverkehrskonzept zu machen.

Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) betonte, dass das Konzept vor allem helfen soll, ein sicheres und attraktives Radverkehrsnetz für den Alltagsverkehr zu schaffen. Nicht alle Maßnahmen könnten umgesetzt werden und manches werde lange dauern oder in der Praxis nicht realisierbar sein. Nichtsdestotrotz sei ein solches Konzept für den ganzen Kreis eine wichtige, unverzichtbare Planungsgrundlage für die kommenden Jahre, „auch, da es bei Förderprogrammen häufig eine Voraussetzung“ für Zuschüsse zu einzelnen Projekten sei.

1200 Vorschläge, mehr als 4000 Bewertungen

Bei der ersten Online-Bürgerbeteiligung im Mai 2025 hatten die Teilnehmer etwa 1200 Vorschläge eingereicht. Nach einer genauen Prüfung erarbeitete das Planungsbüro daraus rund 500 Empfehlungen für Maßnahmen, die in das Konzept für das künftige, über 650 Kilometer lange Radverkehrsnetz im Landkreis einfließen sollen. Sie reichen von „Einbahnstraße für Radverkehr öffnen“ über „Übergänge von Radwegen auf die Fahrbahn verbessern“ bis hin zu „Neubau eines Radwegs“.

In der zweiten Phase der Online-Beteiligung zu Jahresbeginn konnte die Öffentlichkeit die geplanten Maßnahmen mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ bewerten und kommentieren. Laut KV-R gab es 4213 positive Bewertung und 388 Kommentare, was gemessen an den Einwohnern und verglichen mit ähnlichen Projekten eine sehr hohe Beteiligung sei und für ein hohes Interesse der Bürger am Radverkehr spreche.

Das Büro wird nun ein schriftliches Konzept ausarbeiten, in dem die empfohlenen Maßnahmen und auch die Stellungnahmen, die unter anderem Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsverbände sowie Naturschutzbehörden eingereicht haben, erfasst werden. In einer seiner kommenden Sitzungen wird sich dann der Kreistag mit dem Radverkehrskonzept beschäftigen.

Im Netz

Unter radverkehrskonzept-suedliche-weinstrasse.de sind die vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die Bewertungen durch die Öffentlichkeit einsehbar.

