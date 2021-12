Heinz Habermann, in Großfischlingen aufgewachsen und seiner Heimatgemeinde bis heute verbunden, hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Online-Kulturpfad angeregt. Der emeritierte Professor hat sich auch der Heimatforschung verschrieben und dem Rat zahlreiche Objekte des Ortes gezeigt, die einer größerer Beachtung verdienten und durch angebrachte QR-Codes den Bürgern und Touristen mehr und lebendiger von der Geschichte erzählen könnten. Bereits demnächst könnten erste Fotografien der bereits durch Habermann recherchierten Objekte auf der Gemeinde-Homepage zu sehen sein, freut sich der erste Beigeordneter Michael Diehl.

Bei der Vorstellung der Ideen entwickelten sich spontan viele neue Gedanken, und es wurde ausgemacht, dass der Vorschlag im Ausschuss für Jugend, Kultur, Soziales und Sport in ein Konzept weiterentwickelt werden soll. Altbürgermeister und Ehrenbürger Franz Seiller versprach ebenfalls seine Mitwirkung. Er wird sich um die baulichen und historischen Entwicklungen ab circa 1950 kümmern, da Habermann seit dieser Zeit nicht mehr in Großfischlingen wohnt. „Wir alle sind von der Idee begeistert und freuen uns, unseren schönen Ort noch umfassender präsentieren zu können, gerade auch im angehenden Jubiläumsjahr 2022“, so Diehl.