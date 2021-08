Zahlreiche Kita-Akteure sind dem Aufruf des Kreiselternausschusses Südliche Weinstraße und Elternvertretungen aus benachbarten Kommunen zur kreisübergreifenden Umfrage zum neuen Kita-Zukunftsgesetzes bereits gefolgt.

Über 1000 Eltern und Kita-Vertreter haben bereits an der Umfrage teilgenommen, knapp 200 davon aus dem Landkreis Südliche Weinstraße. Anhand der Umfrageergebnisse und Rückmeldungen sollen Lösungsansätze ausgelotet werden, wie die anstehenden und zukünftigen Aufgaben auf Basis einer guten und engen Zusammenarbeit zwischen allen Kita-Akteuren bewältigt werden können.

Bei einem kreisübergreifenden Online-Infoabend am Donnerstag, 9. September, um 20 Uhr werden unter dem Titel „Sieben Stunden in sieben Jahren – Kita-Zukunftsgesetz und was jetzt?“ die Ergebnisse vorgestellt und vertieft. Dazu werden Potenziale, Schwächen und Missverständnisse aufgezeigt, die sich aus den Antworten ergeben. Die Kreiselternausschüsse möchten daher Eltern, Erzieher, Träger sowie Verantwortliche aus den Verwaltungen ermutigen, sich zu der Veranstaltung unter https://keasuew.de/veranstaltungen anzumelden. Die Zugangsdaten werden anschließend zugesandt.

Die Umfrage bleibt weiterhin für die Teilnahme unter https://keasuew.de/umfrage offen. Rückfragen im Vorfeld der Veranstaltung können per E-Mail an post@keasuew.de gestellt werden.