Die Verbandsgemeinde Annweiler lässt ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für das Trifelsland erstellen. Auch die Bürger sollen Anregungen dafür geben können. Wegen Corona fällt eine Versammlung flach. Deswegen geht die Verwaltung jetzt den digitalen Weg. Als eine der ersten Kommunen im Land.

Die Verbandsgemeinde Annweiler beteiligt sich am Pilotprojekt zur digitalen Bürgerbeteiligung des Landes. Der Workshop ist am 23. November von 17 bis 20 Uhr. Wie funktioniert’s? Für die Teilnahme ist ein Computer (kein Tablet oder Smartphone) mit Kamera und Mikrofon erforderlich. Der Workshop wird über die Online-Plattform „Zoom“ mit dem plattformverbindenden Werkzeug „QiqoChat“ durchgeführt. Um bei dem Workshop teilnehmen zu können, muss man vorher einen Technik-Check absolviert haben. Dieser ist am 18. November zwischen 17.30 und 19 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deswegen ist eine Anmeldung bis Sonntag, 15. November, per E-Mail an info@annweiler.rlp.de erforderlich. Bitte Name, Adresse und Rückrufnummer angeben.

Das Ingenieurbüro IPR Consult hat im Frühjahr und Sommer Ortsbegehungen gemacht, um lokale Schwachpunkte zu identifizieren. Auf dieser Basis hat es Vorschläge zum Hochwasserschutz erarbeitet. Eigentlich hätten die bisherigen Ergebnisse in Bürgerversammlungen vorgestellt werden sollen. Weil dies wegen Corona nicht möglich ist, werden diese nun bei dem Online-Workshop präsentiert. Zudem haben die Bürger die Möglichkeit, weitere Anregungen zu geben. Die moderierte Online-Veranstaltung mit Gruppenarbeiten wird sich unter anderem damit befassen, wie beim Hochwasserschutz eine gute Zusammenarbeit gelingt und was mit dem Klimawandel auf die Bevölkerung zukommt.