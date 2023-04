Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vino Miglia, die der Automobil-Club Maikammer jetzt zum 13. Mal organisiert, ist, wie geplant, am Samstag um 8.45 Uhr am Hetzelplatz in Neustadt gestartet.

„Bis um zehn Uhr waren alle weg“, berichtete Vereinsvorsitzender Wolfgang Rheinwalt. Erste Durchfahrtskontrollstelle war beim Weingut Bergdolt in Duttweiler, von dort aus ging’s über Gommersheim