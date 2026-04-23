Im Schulstreit im Trifelsland erhöhen die Eltern den Druck. In einem offenen Brief greifen sie die Pläne aus dem Rathaus scharf an. Die CDU/FWG/FDP-Koalition hält dagegen.

Im Streit um die Zukunft der Grundschulen im Trifelsland erhöhen die Eltern und Bürger aus dem Modenbachtal den Druck. In einem offenen Brief an Bürgermeister Christian Burkhart (CDU) und den Verbandsgemeinderat Annweiler greifen sie das Verfahren und die Begründung der Pläne scharf an. Die CDU/ FWG/FDP-Mehrheitskoalition hält in einer eigenen Stellungnahme dagegen: Noch sei nichts entschieden.

Hintergrund ist die seit Monaten diskutierte Idee, die Grundschule Albersweiler baulich zu erweitern und dort künftig auch die Kinder aus Ramberg, Eußerthal und Dernbach zu unterrichten. Die Standorte Ramberg und Eußerthal könnten dann wegfallen. Die Verwaltung hatte die Prüfung vor allem mit der schwierigen Kita-Situation in Ramberg und Eußerthal sowie mit Kosten und dem künftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung begründet.

Offener Brief greift Verfahren an

Die Verfasser des offenen Briefs halten dagegen, die Grundschule Ramberg-Eußerthal sei ein „pädagogisches Kleinod, wie man es sonst kaum noch findet“, so Jaqueline Gabriel aus Ramberg, Anne Katrin Partha aus Dernbach sowie Jasmin Schüler und Stephan Wiemann aus Eußerthal. Sie fragen: „Warum etwas einreißen, was für die Bürger und die Familien hier im Tal so wertvoll ist?“

Sie werfen der Verwaltung vor, die Familien zu spät und unvollständig informiert zu haben. So hätten etwa die Eltern der Kita-Kinder in den Orten, die die Betroffenen einer solchen Schulzusammenlegung wären, keinen Infobrief aus dem Rathaus erhalten. Auch sei dieser erst 17 Tage vor der Ratssitzung, in der der Grundsatzbeschluss fiel, verschickt worden. Das habe den Eindruck eines „rein pro forma geführten Beteiligungsprozesses“ erzeugt. Die Unterzeichner fordern einen „ehrlichen, faktenbasierten Dialog“, etwa in Form einer Bürgerversammlung.

Zweifel an Prüfung und Ganztagsargument

Auch die bauliche Prüfung, die in der jüngsten VG-Ratssitzung vorgestellt worden war, stellen sie infrage. Ein Architekturbüro hatte untersucht, welcher Standort sich am besten für eine Erweiterung eignet, und Albersweiler empfohlen. Aus Sicht der Eltern wurden dabei Punkte wie Hochwasserschutz, Schulhoffläche, Erweiterungsmöglichkeiten, Parkplätze und Barrierefreiheit nicht ausreichend berücksichtigt. Der vorgestellte Kostenvoranschlag sei „nicht aussagekräftig“ und könne „unmöglich als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden“, heißt es in dem offenen Brief.

Die Grundschule Ramberg ist ebenso wie ihre Zweigstelle Eußerthal baulich in gutem Zustand und voll belegt. Foto: Judith Hörle

Zur Begründung Ganztagsschule bezweifeln die Eltern, dass im Modenbachtal überhaupt ein Bedarf dafür besteht. So sei bei der Infoveranstaltung im vergangenen Herbst in allen vier Gemeinden zusammen die nötige Mindestzahl von 36 verbindlichen Anmeldungen „bei Weitem nicht erreicht“ worden. Das Modell der Betreuenden Grundschule reicht aus ihrer Sicht aus, um den Rechtsanspruch auf Betreuung abzudecken. Eine neu geschaffene Ganztagsschule in Albersweiler halten sie für eine „Fehlinvestition von Steuergeldern“.

Eltern setzen auf Erhalt statt Umbau

Die Briefschreiber warnen vor dem Risiko, dass die Verbandsgemeinde bei einem Ausbau in Albersweiler auf einem Eigenanteil sitzen bleibt, während die Gebäude in Ramberg und Eußerthal erst 2008 bis 2011 saniert worden seien. Stattdessen schlagen sie vor, alle drei Schulstandorte zu erhalten und über Förderprogramme wie Aktion Blau Plus oder Leader und Kooperationen etwa mit der Uni Landau neue finanzielle und pädagogische Möglichkeiten zu schaffen. „Ja, wir müssen sparen. Aber bitte nicht am falschen Ende. Und schon gar nicht auf Kosten unserer Kinder.“ Auch bei der Gemeinderatssitzung in Eußerthal am Donnerstagabend, bei der das Thema aufgegriffen wird, wollen die Eltern wieder stark Präsenz zeigen.

Die Reaktion der CDU/FWG/FDP-Koalition auf die derzeitige Diskussion rund um den Prüfauftrag ist deutlich knapper. Man nehme „die Sorgen und den Unmut vieler Eltern aus Ramberg, Eußerthal und Dernbach sehr ernst“, heißt es in der Stellungnahme. Zugleich betont Michael Martin für die Koalition, dass es derzeit noch nicht um eine beschlossene Schließung gehe. Ziel sei es, „alle relevanten Faktoren sorgfältig und transparent zusammenzustellen und anschließend abzuwägen“. Die Mehrheitskoalition im Rat betont: „Wir verstehen die emotionale Bindung der Familien an ihre örtlichen Schulen. Gleichzeitig tragen wir Verantwortung für eine nachhaltige und zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur in der gesamten Verbandsgemeinde.“

Die Entscheidung, ob die Verbandsgemeinde eine Änderung der bisherigen Struktur bei der Schulaufsichtsbehörde ADD beantragen soll, ist für Juni vorgesehen.