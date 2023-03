Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 14 Jahren fängt es mit einem 20-Liter-Plastikkanister im Kinderzimmer an. Der damals 15-jährige Dennis Schäfer will Wein aus Kirschen herstellen. Vor einem Jahr beginnt er zusammen mit seinem Bruder David, die inzwischen fünf verschiedenen Sorten Fruchtweine zu verkaufen. Mit Erfolg – nicht nur in der Pfalz.

„Wir sind positiv überrascht über den Verkauf. Viele Weinhandlungen kommen auf uns zu“, erzählen die Brüder Dennis und David Schäfer im Wohnhaus ihrer Eltern