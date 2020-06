Betten wie Geräte seien keineswegs verschmutzt gewesen, „sondern befanden sich in einem einwandfreien Zustand, wie er von eingelagertem Material zu erwarten ist“, betont Oberfeldarzt der Reserve Roland Schuster. Der Mediziner reagiert damit auf den Leserbrief von Kerstin Birnbaum (Ausgabe vom 8. Juni), in dem diese die Zustände im Notkrankenhaus in Bad Bergzabern kritisiert.

Ende März hatte die Bundeswehr ein Amtshilfeersuchen des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau angenommen und Material zur Einrichtung einer Covid-19-Intensiv-/Intermediate-Care-Station geliefert. Die zusätzliche Intensivstation mit sechs Zimmern wurde im leerstehenden vierten Stock des Krankenhauses in Bad Bergzabern, das zum Klinikum Landau-Südliche Weinstraße gehört, eingerichtet. Geliefert hat die Bundeswehr sechs Beatmungsgeräte und 24 Betten, die mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks aufgebaut wurden. Kerstin Birnbaum hatte in ihrem Leserbrief („Nur verdreckte Betten geliefert“) unter anderem behauptet, Bundeswehr und THW hätten total verdreckte und verstaubte Betten am Krankenhaus abgeliefert, die von den Reinigungskräften der Bettenzentrale des Krankenhauses hätten gereinigt werden müssen, „zusätzlich zu ihrer täglichen, anstrengenden Arbeit“. Außerdem hätte das Hausmeisterteam die Betten auf die Station befördern müssen. Dem widerspricht der Oberfeldarzt.

„Als zuständiger Sanitätsoffizier im Kreisverbindungskommando Südliche Weinstraße, welches an der Organisation der Übergabe maßgeblich beteiligt war, bin ich am besagten Tag vor Ort gewesen“, schreibt Schuster. Bei der Lieferung sei im Wesentlichen um Krankenbetten, Infusionsständer, Infusionsgeräte, Absauggeräte, moderne

Beatmungsgeräte und Überwachungsmonitore für 24 Behandlungsplätze gegangen. „Das Material war von der Bundeswehr für den Bedarfsfall in Kisten eingelagert und wurde durch einen bundeswehreigenen Lastzug aus München angeliefert. Betten wie Geräte waren keineswegs verschmutzt, sondern befanden sich in einem einwandfreien Zustand, wie er von eingelagertem Material zu erwarten ist“, betont der Sanitätsstabsoffizier, der im Zivilleben Facharzt für Anästhesie und Allgemeinmedizin ist.

„Station bisher gottlob nicht benötigt“

Dass vor einem Einsatz auf einer Krankenhausstation nochmals eine Endreinigung erforderlich sei, liege auf der Hand. „Eine Durchführung dieser Endreinigung durch Kräfte der Bundeswehr oder des Technischen Hilfswerkes war zu keinem Zeitpunkt und von keiner Seite in irgendeiner Weise erwartet oder auch nur angedacht worden“, so Schuster.

Das Entladen des Lkw sei durch Angehörige der Bundeswehr und Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerkes erfolgt. „Zusätzlich zu ihrer anstrengenden Arbeit und in ihrer Freizeit“, wie Schuster betont. Klagen habe er von deren Seite keine gehört. Das Hausmeisterteam sei wegen der Ortskenntnis selbstverständlich ebenfalls anwesend gewesen. „Ich halte Frau Birnbaum zugute, dass sie aus ihrem Blickwinkel Situation und Umstände, unter denen die Hilfeleistung der Bundeswehr erfolgte, vielleicht nicht in Gänze zu übersehen und einzuschätzen vermag“, schreibt Schuster.

Gottlob sei bislang die Situation nicht eingetreten, dass die Station in Betrieb hätte genommen werden müssen. „Keine 80 Kilometer von hier entfernt, in Straßburg, war das anders. Dort hätte man für die Einlassung der Schreiberin sicherlich nur Kopfschütteln übrig gehabt“, meint der Oberfeldarzt.