An den großen Schulstandorten im Landkreis Südliche Weinstraße findet in den letzten beiden Ferienwochen die Sommerschule statt. 100 Schüler der weiterführenden Schulen haben sich für das kostenlose Angebot für die Fächer Mathematik und Deutsch angemeldet.

Insgesamt besuchen 5475 Schüler weiterführende Schulen im Kreis. Nicht hinzugezählt sind Berufsbildende Schulen, da für deren Schüler die Sommerschule nicht möglich ist. Damit nehmen gerade mal knapp zwei Prozent der Schüler an dem Zusatzunterricht teil. Die pädagogische Betreuung vor Ort übernehmen überwiegend Lehramtsstudenten, Abiturienten und volljährige Oberstufenschüler. Das Land Rheinland-Pfalz hat das pädagogische Konzept erarbeitet und stellt die Lernmaterialien zur Verfügung. Die Sommerschule für die Klassenstufen 5 bis 8 findet täglich von 9 bis 12 Uhr im Evangelischen Trifelsgymnasium Annweiler, in der Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern, im Gymnasium Edenkoben und in der Realschule plus im Pamina-Schulzentrum Herxheim statt. An allen Standorten sind laut Kreisverwaltung mehr Freiwillige im Einsatz, als dies für die Anzahl der Teilnehmerplätze notwendig wäre. „Es war uns wichtig, dass die Freiwilligen auch die Kapazitäten haben, individuell auf jedes Kind einzugehen und auch stundenweise Einzelnachhilfe angeboten werden kann“, so der zuständige Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann. Auch für Grundschüler gibt es Sommerschulangebote, teilweise in Eigenregie der Verbandsgemeinden, teilweise in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung.