Erst „ja möglich“, dann nein, jetzt wieder ja: Um die Verkehrsberuhigung auf der Ortsdurchfahrt von Wilgartswiesen herrscht aktuell ein ganz schönes Tohuwabohu. Nun sollen doch Parkbuchten auf der Hauptstraße kommen, wie von den Anwohnern gewünscht. Aber es könnte auch sein, dass die Verwaltung den Beschluss wieder kassiert.

Es ging erneut hoch her in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in Wilgartswiesen. Die Einwohnerfragestunde artete zu einer dreiviertelstündigen Diskussionsrunde aus. Die zahlreich