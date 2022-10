Der Kinderschutzbund Landau-SÜW sucht Berater für das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“. Der Verein Nummer gegen Kummer biete Kindern und Jugendlichen anonym, bundesweit und kostenlos telefonische Beratung zu Sorgen und Problemen rund um Themen wie Eltern, Freundschaft, Liebe, Pubertät, Schule oder Mobbing an, teilt der Kinderschutzbund mit. Pro Jahr nehmen diese am Standort Landau über 8700 Anrufe entgegen, heißt es weiter in der Mitteilung. Derzeit sei die Nummer montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags speziell von jugendlichen Berater*innen im selben Zeitfenster im Schichtbetrieb besetzt.

Die nächste Ausbildungsgruppe starte am Freitag, 4. November, 18.30 bis 21.30 Uhr, sowie am Samstag, 5. November, 9 bis 16 Uhr im Kinderhaus BLAUER ELEFANT des Kinderschutzbunds, Nordring 31 in Landau. Nach dem Auftaktwochenende sind weitere Schulungstermine bis Februar 2023 geplant, heißt es in der Mitteilung. Interessierte sollten mindestens 16 Jahre alt sein, betont Projektleiterin Vanessa Lang. Mehr Infos und Anmeldung per E-Mail an kjt@blauer-elefant-landau.de. Die Ausbildung ist kostenfrei.