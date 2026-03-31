Die Welt steht Laura Oerther offen. Die 18-Jährige hat im Abitur die traumhafte Note 1,0 erreicht. Was macht eine junge Pfälzerin, wenn sie alles machen kann?

Ab der achten Klasse habe sie konstant gute Leistungen in der Schule erbracht, wagt Laura Oerther von sich zu behaupten. Aber dass sie am Ende mit einer 1,0 im Abiturzeugnis ihre schulische Laufbahn beenden würde, damit habe sie nicht gerechnet. Mit dieser Note aber hat die 18-Jährige das Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern verlassen. Damit hat sie einen perfekten Abschluss hingelegt.

Natürlich sei sie glücklich und stolz darüber, was sie erreicht habe. Doch eine ebenso gute Note könne jeder im Zeugnis haben, betont Oerther. „Da komme es aber ganz darauf an, wie viel Fleiß jemand mitbringt.“ Es mache schon sehr viel Sinn, wenn man etwas früher für die Tests und Klausuren lernt als nur am Tag vor der Prüfung. Das nehme im Vorfeld viel Stress raus, auch sei man besser vorbereitet. „Es hilft auch schon ungemein, wenn man im Unterricht gut aufpasst und mitmacht.“

Oerther: Unbeliebte Fächer abgewählt

Auch sie habe sich in manchen Fächern zusammenraufen und den Schulstoff pauken müssen. Biologie und Chemie beispielsweise habe sie abgewählt, als es möglich war. Ihre Leistungskurse waren Physik, Sozialkunde und Englisch.

Laura Oerther kann nur jedem Schüler raten, nicht ständig am Schreibtisch zu sitzen, um gute Noten zu erzielen. Man brauche einen gewissen Ausgleich im Alltag. Sie selbst beispielsweise habe sich die Zeit genommen, Fußball zu spielen und sich mit Freunden zu treffen.

Studium fest eingeplant

Zukunftspläne hat die Pfälzerin bereits. Laura Oerther wird ihr Zuhause in Hergersweiler studienbedingt verlassen. Sie hat sich für Jura entschieden, unter anderem die Universität Tübingen hat sie auf ihrer Liste. Sie möge es, Argumente auszutauschen, das habe sie auch schon bei Jugend debattiert festgestellt, bei dem Wettbewerb, bei dem sie mitgemacht habe. Zuletzt übernahm sie auch Verantwortung im Gymnasium, und zwar als Schülersprecherin.

Anders als manch anderer Klassenkamerad habe sie kein Auslandsjahr nach dem Abi eingeplant. Sie habe aber mit ihrer Familie und ihren Freunden Urlaube geplant, um vor Beginn des nächsten Lebensabschnitts durchschnaufen zu können.