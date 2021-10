Die Bürgerstiftung Hayna wollte das gemeindeeigene Anwesen in der Hauptstraße 86/88 umbauen. Dort sollten Räume für ortsansässigen Vereine eingerichtet werden. Da der beauftragte Architekt aber absprang und ein neuer gefunden werden musste, kam das Projekt zeitlich in Verzug. Dies hatte zur Folge, dass die bereits zugesicherten Mittel in Höhe von 168.000 Euro aus dem Leader-Programm der Europäischen Union zurückgenommen werden mussten. Dies wurde in der jüngsten Ratssitzung berichtet, wie Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer (CDU) auf Anfrage mitteilt. Leader fördert Projekte, welche die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten, das Miteinander stärken und die Zukunftsfähigkeit von Dörfern sichern. Aus Sicht der Verantwortlichen habe sich die Ursprungsplanung verändert, weshalb die Mittel nicht mehr zur Verfügung gestellt werden könnten. Auch eine Verlängerung der Förderzeit bis zur Einreichung des neuen Plans durch den nun neu in der Angelegenheit tätigen Architekten wurde abgelehnt. Die Gemeinde hält aber an dem Projekt fest und wird erneut einen Antrag auf Förderung einreichen.