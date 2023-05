Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kreisverwaltung SÜW hat vor drei Jahren für die Kfz-Zulassungsstelle eine Online-Terminbuchung eingeführt. Am Anfang war der Service eine Alternative zu der Nummern-Vergabe vor Ort. Nun hat sich die Situation geändert.

Kurt Hofherr schraubt gerne an Autos herum. Nicht an irgendwelchen, sondern an historischen Objekten. Der aus der Verbandsgemeinde Maikammer stammende Rentner gilt als leidenschaftlicher Oldtimersammler