Zwei Jahre lang wurde geplant, renoviert und umgebaut. Nun präsentiert sich der Leinsweiler Hof in neuem Gewand. Das Hotel möchte so auch neue Gäste anlocken.

Das Hotel Leinsweiler Hof möchte sich für die Zukunft aufstellen: Mit einem erweiterten Wellnessbereich und modernisierten Zimmern wollen Betreiber und Eigentümer dem traditionsreichen Hotel in den Weinbergen der Südpfalz neuen Schwung verleihen. Im Mittelpunkt der Investitionen von rund 1,5 Millionen Euro steht der neue Spa-Bereich.

Spa-Angebot wächst

Aus einem ehemaligen Wohnhaus ist ein Wellnessbereich entstanden, der heute Schwimmbad, mehrere Saunen und Ruheräume umfasst. Große Fenster eröffnen den Blick über die umliegenden Weinberge. Während den Gästen früher lediglich eine Sauna zur Verfügung stand, gibt es jetzt drei Saunen. „Der Leinsweiler Hof war für mich ein Rohdiamant in repräsentativer Lage“, sagte Max Speeter bei einem Rundgang.

Der Spa-Bereich des Traditionshotels wurde erweitert. Foto: Janina Croissant

Die Speeter-Gruppe ist seit 2022 Besitzer des Vier-Sterne-Hotels. „Wir haben uns zwei Jahre lang nicht nur den baulichen Herausforderungen gestellt, um dieses Potenzial wieder sichtbar zu machen“, gab Geschäftsführer Sascha Zohner einen Einblick in die vergangenen Monate.

Viele Gäste mit dem Haus verbunden

Er erinnerte sich an die Situation im Sommer 2022: „Online konnte damals kein einziges Zimmer gebucht werden.“ Anfragen und Reservierungen kamen teilweise noch per Fax rein. Vieles im Hotelbetrieb sei über Jahre hinweg unverändert geblieben. Auch im gastronomischen Bereich habe sich der Stillstand bemerkbar gemacht, was nicht zuletzt in den Gästebewertungen sichtbar wurde. Immer wieder war dort zu lesen, dass Teile des Hauses „in die Jahre gekommen“ seien. Gleichzeitig habe man aber auch gespürt, dass viele Gäste dem Hotel weiterhin verbunden seien. „Viele Menschen haben Erinnerungen an das Haus, und daran wollten wir anknüpfen“, so Zohner.

Einige Zimmer wurden renoviert. Foto: Janina Croissant

Mit dem neuen Wellnessbereich reagiert das Hotel auch auf die touristischen Schwankungen im Jahresverlauf. Gerade in den Wintermonaten, wenn weniger Gäste in die Region reisen, soll das Spa-Angebot zusätzliche Besucher anziehen – etwa durch Eintagesangebote für den Spa-Bereich. Parallel zum Ausbau des Wellnessbereichs wurde in die Zimmer investiert. 30 Zimmer wurden in Teilen erneuert, weitere 15 komplett.

Hotel mit langer Tradition

Wie viele Betriebe in der Gastronomie- und Hotelbranche kämpfte auch der Leinsweiler Hof in der Vergangenheit mit Personalmangel. Teilweise führte das sogar zu ungewollten Schließungen. „Das war für uns natürlich frustrierend“, sagte Zohner. Heute sei man auf einem guten Weg.

Der Leinsweiler Hof blickt auf eine lange Tradition zurück. Gegründet wurde das Anwesen 1935 zunächst als Ausflugslokal, das den Wein der Südpfalz und die Deutsche Weinstraße bekannter machen sollte, wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landau-Land, Torsten Blank, berichtete.

Das Hotel Leinsweiler Hof gehört zur Speeter-Gruppe. Foto: Janina Croissant

Dank seiner exponierten Lage oberhalb von Leinsweiler entwickelte sich der Leinsweiler Hof schnell zu einer beliebten Adresse. 1970 wurde das Haus privatisiert und zu einem Hotel mit Restaurant umgebaut. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Betrieb mehrfach erweitert, unter anderem um zusätzliche Zimmer, Tagungsräume und einen Wellnessbereich. Über mehr als vier Jahrzehnte prägte die Familie Neu den Leinsweiler Hof, bevor das Hotel 2022 von der Speeter-Gruppe übernommen wurde.